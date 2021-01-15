Монахини поблагодарили Папу Франциска за предоставленное женщинам право быть чтецами и аколитами

Женщины, посвятившие себя Богу в монашеских институтах и обществах апостольской жизни, с энтузиазмом восприняли решение Папы Франциска вверить женщинам некоторые литургические функции. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Международное объединение старших настоятельниц (UISG) обратилось к Папе Франциску со словами благодарности за Апостольское послание motu proprio (по собственному почину) Spiritus Domini, дающее возможность женщинам быть поставленными на служения чтеца и аколита. Монахини выражают признательность также тем, кто содействовал исследованиям в этой области и участвовал в разработке документа.

Послание Папы Франциска – пишут монахини – «было передано нам в праздник Крещения Господня, в тот день, когда Бог являет Себя в единении с Иисусом, сделавшимся слугой. Взирая на Иисуса, мы обновляем наше общее достоинство крещеных сынов и дочерей Бога, братьев и сестер. Начиная с крещенской купели и затем посредством Миропомазания все мы, крещеные, сделались сопричастниками и сопричастницами жизни и миссии Христа, способными служить общине».

Авторы письма отмечают, что во многих уголках мира женщины, и в особенности монахини, исполняют различные пастырские функции по поручению епископов, отвечая на нужды евангелизации. «Послание motu proprio, его универсальный характер – это подтверждение пути Церкви к признанию служения многочисленных женщин, которые заботились и продолжают заботиться о служении Слова и алтарном служении», – пишут в заключение настоятельницы институтов посвященной жизни.