Монахи-францисканцы в Святой Земле просят католиков всего мира о помощи

ИЕРУСАЛИМ. Францисканские попечители Святой Земли обратились к католикам с просьбой о молитвах и финансовой поддержке, поскольку паломничество во время пандемии почти прекратилось, а местной христианской общине, школам и беженцам нужны средства на существование, пишет Седмица со ссылкой на CNA.

«В прошлом году в Святой Земле мы прошли суровое испытание пандемией, парализовавшей весьмир, – признал в своем видеообращении о. Франческо Паттон OFM, глава Кустодии Святой Земли. – Несмотря на тяжесть сложившейся ситуации, мы продолжаем наше попечение о Святых местах нашего искупления и скромной христианской общине, все еще существующей здесь. В храме Гроба Господня, в Гефсимании, Вифлееме, Назарете и других святых местах мы еще больше усердствуем в наших молитвах за весь мир». Средства традиционных пожертвований, собранные в Страстную неделю, пойдут на поддержку христианской общины Святой Земли, школ, беженцев и благотворительных инициатив церкви, напомнил о. Паттон.

Кустодия Святой Земли в настоящее время насчитывает 300 монахов в обителях Израиля, Палестины, Иордании, Сирии, Ливана, Египта, а также на островах Кипр и Родос. Святой Престол наблюдает за ежегодными сборами пожертвований для Святой Земли с 1974 года, когда Святой Павел VI установил Страстную пятницу как день пожертвований на эти цели для приходов и епископов по всему миру. Собранные средства направляются на содержание святых мест и поддержку христианской общины Святой Земли в ее повседневных нуждах.

Святыни Святой Земли недавно вновь открылись для доступа паломников после карантина. Однако сохраняются карантинные ограничения по численности и дистанцированию. Поэтому в этом году в богослужениях и крестных шествиях по святым местам во время Страстной недели и Пасхальных празднеств приняло участие намного меньше паломников, чем обычно.

Несмотря на определенные трудности, переживаемые ныне из-за пандемии, отмечает о. Франческо Паттон в своем пасхальном видеопослании христианам мира, в глубине сердца каждого человека пребывает желание жить, «ибо мы чувствуем и знаем, что созданы для жизни, для полной, счастливой жизни и для вечности».

«Смерть побеждена, потому что любовь сильнее смерти. Бесконечная любовь, с которой Иисус разделил наше человеческое существование и наш земной исход, сильнее смерти. Христос жив и вместе с Ним мы будем жить вечно».

Фото — custodia.org