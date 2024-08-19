Молодёжный лагерь в Трабзоне: духовное единство и мечты о мире (+ ФОТО)

Молодёжный лагерь в Трабзоне: духовное единство и мечты о мире (+ ФОТО)

Август 19, 2024

С 10 по 15 августа в городе Трабзон () был организован для молодёжи из разных общин Анатолийского апостольского викариата. Около шестидесяти юношей и девушек собрались, чтобы углубиться в размышления, молитву и участие в культурных мероприятиях, сообщает русская служба Vatican News.

По этому случаю приятной неожиданностью для участников лагеря стало обращение, присланное Папой Франциском, в котором он выразил духовную поддержку и призвал молодёжь всегда идти вперёд с радостью и надеждой, не страшась испытаний.

«Всегда важно быть вместе, молиться, узнавать друг друга и делиться духовным опытом», ‒ подчеркнул Папа, призывая молодёжь посвятить себя построению более справедливого, братского и исполненного Божественной красоты мира.

Обращение к молодым участникам лагеря перевёл на турецкий язык и зачитал монсеньор Антуан Ильгит, вспомогательный епископ Анатолийского апостольского викариата, который поделился вдохновляющим опытом участия в этом мероприятии в интервью Ватиканскому радио.

В этом году в летнем лагере участвовали как молодые христиане из числа коренного населения, так и христиане-. «На наших встречах мы размышляли над словами Марии, обращёнными к ангелу Гавриилу: ‘Да будет мне по слову твоему’: в тишине, делясь духовным опытом, участвуя в играх и театральных постановках. Кроме того, мы посетили значимые для христиан места, которые ныне используются как музеи или превращены в мечети», ‒ рассказал в интервью монсеньор Ильгит.

По словам прелата, молодые люди, вдохновлённые обращением Святейшего Отца, размышляли о войне и мире, осознавая, что «на другом берегу Чёрного моря находится Украина, где продолжается серьёзный конфликт, и на приграничных территориях — в Сирии, Израиле и секторе Газа — также идут боевые действия». В последние годы Турция приняла много беженцев, среди которых много христиан из Сирии, Ирака и Ирана. Таким образом, число молодых христианских беженцев теперь превышает число коренных молодых людей, исповедующих Христа».

«Молодёжь осознаёт, что живёт в стране с исламским большинством, и стремится быть полноправными гражданами, как и все остальные. Они активно участвуют в жизни общества и работают на его благо. Их мечты связаны с получением высшего образования и обретением значимой работы, чтобы, будучи христианами, они могли способствовать строительству будущего своей страны, в которой они хотят остаться и внести свой вклад на всех уровнях», ‒ отметил прелат в интервью Ватиканскому радио.

Молодые люди написали Папе Франциску ответное письмо, которое монсеньор Антуан Ильгит готов передать Святейшему Отцу при первой возможности.

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