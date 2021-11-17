Молодые российские католики смогут присоединиться к Zoom-трансляции Всемирного Дня Молодежи

Католический Молодежный Центр Архиепархии Божией Матери в Москве приглашает всех желающих принять участие во Всемирном дне молодежи:

«Друзья, приглашаем принять участие во Всемирном дне молодежи 2021 онлайн, призванном объединить молодых католиков России от Камчатки до Калининграда!

В программе свидетельства молодых людей, музыкальные клипы и молодежные сценки, обсуждение послания Папы Франциска на Всемирный день молодежи 2021 и разговор про синодальный путь, презентация Молодежного Центра, а также многое другое».

Сообщается, что все желающие могут внести вклад в программу, написав на cyberyouthday@gmx.info.

Кроме того указывается, что можно также наблюдать за программой онлайн — на канале «Благодать»