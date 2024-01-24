В Москве прошли молодежные мероприятия в рамках Недели молитв о единстве христиан (+ ФОТО)

Четвертый год подряд молодежь разных конфессий в Москве совместно проводит экуменические инициативы на Неделю молитв о единстве христиан. Предыдущие три года молодые организаторы адаптировали предложенные материалы: на встречах звучали песнопения разных конфессий и традиций, а опыт совместного размышления над библейскими текстами и комментарии к ним помогали участникам углубиться в тему встречи.

В этом году организаторы прислушались к пожеланиям участников ближе познакомиться друг с другом и изменили формат мероприятия. В течение двух дней молодежные группы приглашали на экскурсионные визиты к себе в гости, чтобы поделиться историей своих общин и деятельностью молодежных групп.

Утром 20 января участники собрались на территории Римско-католического Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где молодые прихожане рассказали об истории храма и его архитектурных особенностях, а органист и руководитель хора показал орган и продемонстрировал его звучание. Молодежь из Оратория дона Боско поделилась, в чем заключается особенность ее харизмы и чем она обычно занимается на своих встречах. После экскурсии в соборе участники смогли узнать историю экуменических молитвенных инициатив, в том числе – молодежных инициатив предыдущих лет, а также услышали введение в тему «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя» на основе материалов, подготовленных группой из Буркина-Фасо.

Во второй половине дня состоялось посещение православного храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. На месте о. Иоанн рассказал участникам историю общины, поделился, чем сейчас живет приход, и ответил на множество вопросов, которые возникли во время встречи. День закончился в дружеской беседе за общим столом.

В воскресенье, 21 января, экскурсию по Евангелическо-Лютеранскому Кафедральному Собору святых Петра и Павла провел пастор Владислав. Участники также смогли подняться на хоры и увидеть орган, а после этого местная молодежная группа показала, как они обычно проводят свои встречи с песнопениями и размышлениями над библейскими цитатами.

По окончании этих дней многие участники выразили благодарность за возможность развивать общение через совместное узнавание друг друга, а организаторы надеются, что и дальше смогут находить творческие форматы, позволяющие христианам созидать экуменический диалог.



Текст: Оксана Пименова

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото предоставлены Молодёжным центром Архиепархии