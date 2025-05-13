Молодёжь Преображенской епархии открыла своё мероприятие встречей с новым Папой Римским Львом XIV и написала ему письмо

С 8 по 11 мая 2025 года в Челябинске проходила встреча молодёжи Преображенской епархии. В столицу Южного Урала приехали ребята из 11 городов: Новосибирска, Томска, Куйбышева, Новокузнецка, Славгорода, Тюмени, Кемерова, Екатеринбурга, Сургута, Омска и Орска — всего 80 человек.

Этот форум был тщательно и заботливо подготовлен Комиссией Преображенской епархии по работе с молодёжью (отв. — с. Эмилия Лаврехина CSSE). Однако уже первый день мероприятия принёс громкий сюрприз в связи с экстраординарными событиями в Риме. Вот что сами ребята написали об этом в своём ВК-паблике:

«8 мая Господь подкорректировал наши планы.😊 Мы собирались на прогулку по городу, но за полчаса до выхода узнали, что избран новый Папа Римский! Поэтому мы остались на месте и вместе посмотрели трансляцию из Ватикана, которую прокомментировал о. Илья. Мы пели и радовались в ожидании благословения нового Папы, а потом вместе помолились о нем и спели Te Deum. Так завершился первый день встречи.😉»

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А уже на следующий день, когда к участникам молодежного форума успел присоединиться вспомогательный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке, было решено не откладывая написать поздравительное письмо в Ватикан следующего содержания:

Его Святейшеству

Папе Льву XIV

Град Ватикан

Ваше Святейшество, дорогой Папа Лев!

Мы приветствуем и поздравляем Вас от лица всей молодежи, которая сейчас находится на молодежной встрече Преображенской епархии (Новосибирск) в Челябинске.

Наша епархия по территории очень большая, но по числу верных маленькая, такая же маленькая, как была Ваша в Перу, и мы молимся за тех, кто еще не пришел ко Христу. Мы собрались не только из разных городов, но и как граждане разных стран мира. Некоторые ехали на поезде 30 часов, чтобы добраться до Челябинска. Нам единство веры дает надежду на вечный мир.

Наша встреча началась со встречи с Вами. Мы были с Вами в прямом эфире и молились за Вас. Было трогательно наблюдать Ваше волнение, это тронуло наши сердца, но не волнуйтесь, мы с Вами! Мы радовались и ликовали, посвятили Вам не только молитву, но и танец.

Ваша приветственная речь так же тронула наши сердца, ведь Вы начали её с приветствия «Мир вам!». Сейчас, накануне празднования окончания Второй Мировой войны, мы молимся о мире: о мире среди стран, мире Христовом.

На нашей встрече мы размышляем о призвании и желаем, чтобы Вы были верными своему призванию. Желаем, чтобы с Вами были люди, которые будут говорить правду и направлять на истинный путь, чтобы Вы могли верно служить Богу и народу Божьему.

Будем очень рады видеть Вас среди нас. Сердечно приглашаем Вас к нам в гости!

Мы любим Вас!

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«Пишем письмо Папе Льву XIV.😎😊»:

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