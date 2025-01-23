Молитвы о христианском единстве совершили в Петербурге

21 января в католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге состоялось экуменическое богослужение в рамках Недели молитв о христианском единстве с участием представителей различных христианских деноминаций. Материалы для Недели молитв, проходящей по теме «Веришь ли сему?» (Ин. 11: 26), подготовлены монашеской общиной Бозе на севере Италии. Также мероприятия приурочены к 1700-летию Первого Вселенского собора, которое отмечается в наступившем году.

На богослужении присутствовали заместитель архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви на территории России, ректор Теологической семинарии ЕЛЦ пастор Антон Тихомиров; ректор Теологического института Церкви Ингрии пастор Константин Субботин; пастор миссии «Благая весть» (Российский союз христиан веры евангельской (пятидесятников); РОСХВЕ) Александр Холеменко; представитель Объединения церквей евангельских христиан-баптистов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пастор Владислав Касьянов; руководитель Фонда «Молитвенный завтрак» Павел Евтеев; представитель Российской Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) по Петербургу и Ленинградской области Эдуард Цветков и другие.

Перед началом богослужения вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин отслужил Мессу, а затем приветствовал представителей христианских общин, пришедших в римско-католический собор «помолиться о том единстве, о котором молился сам Христос перед своими страданиями». Иерарх напомнил также, что нынешнее богослужение о единстве христиан совершается во время Юбилейного Святого года, который празднует Католическая Церковь – Года Надежды, а также в преддверие 1700 годовщины Никейского собора. «Пусть этот юбилей станет благодатным временем, когда мы открываем двери своих сердец, своих семей и своих общин для Христа, и сами входим в то живое святилище, которым является Иисус, чтобы в нем пережить опыт Божественной любви, радость общения друг с другом», – сказал епископ.

После чтения стихов из книги Второзакония (6: 4-9) «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть…» пастор Александр Холеменко, приветствовавший участников от имени епископа церкви «Благая весть» Дмитрия Шатрова, призвал к совместной молитве с благодарением: «Пусть дух единства и согласия укрепит наши сердца в Твоей любви».

Пастор Антон Тихомиров в своем слове отметил, что в церковь приходят «не за какими-то знаниями и эмоциями», а «за жизнью, и жизнью с избытком». Но более всего люди идут за надеждой. Земные надежды «могут постыжать, и катастрофическим образом не сбываться; церковь – это такое место, где эта надежда сохраняется». Все остальное – знания, эмоции – в этом мы можем отличаться друг от друга. «Нас объединяют жизнь, надежда и слово Бога», – подчеркнул Антон Тихомиров.

О надежде говорили все участники экуменического богослужения. Выступления сопровождались песнопениями и молитвами.

Пастор Владислав Касьянов, передав приветствие от более чем 50 церквей евангельских христиан-баптистов, призвал к размышлению о том, какая именно «надежда не постыжает» и «почему она не постыжает». Зачитав фрагмент 5 главы Послания апостола Павла к Римлянам, он подчеркнул, что «наша надежда – не на какие-то заслуги, достижения, не на материальные вложения, а на Господа Иисуса Христа, и надежда только на Него не постыжает». «Если мы в своем стремлении к единству между христианами разных деноминаций уповаем именно на Христа, то это действительно будет содействовать нашему единству», – убежден выступавший.

Пастор Константин Субботин, также прочитав стихи из Послания апостола Павла к Коринфянам, отметил, что из упоминаемых сих трех – «веры, надежды и любви» нам не хватает именно надежды. «Апостол Павел связывает надежду с терпением – откуда она берется? От скорби – опытность, от опытности надежда». Можем смотреть на подвиг Иисуса Христа: Он претерпел искушения, которые мы бы не могли претерпеть, и его подвигом утешаемся, сказал пастор, отметив, что «все конфессии претерпели гонения».

После чтения фрагмента 11-й главы Евангелия от Иоанна о беседе Иисуса с Марфой после смерти Лазаря, с проповедью выступил епископ Николай Дубинин, завершая таким образом молитвенную встречу. Иерарх поблагодарил участников, сказавших такие глубокие слова о надежде, к которым добавить нечего, кроме этого: «Надежда умирает последней». Надежда Марфы не умерла – здесь мы видим образ человека, который принимает «сверхъестественную благодать, которой является надежда». Надежда, которая кажется в тот момент совершенно необоснованной, «движет и подталкивает». Марфа бежит навстречу Иисусу и слышит слова: «Я есмь воскресение и жизнь…» (Ин. 11:25).

Символом надежды, которой посвящен нынешний Юбилейный год, является якорь – древний христианский знак. «Ничто не властно вырвать нас, унести глубоко, если мы крепко держимся за надежду, как за якорь нашего спасения, если держимся за Христа», – подчеркнул епископ Николай Дубинин.

Юбилейный год совпадает также с 1700-летием празднования Вселенского собора в Никее. «Никейский собор стремился сохранить единство, которому серьезно угрожало отрицание Божественной природы Иисуса Христа и Его единосущности Отцу», – сказал иерарх, зачитав отрывок из буллы Папы Франциска на Юбилейный год.

Участники богослужения совместно прочитали Никейский Символ веры, а затем исполнили молитву «Отче наш».



Елена Бажина

Источник: «Благовест-инфо»

(Фото: Михаил Фатеев / Vatican News)