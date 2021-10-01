Молитвенные прошения Святейшего Отца на октябрь

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на октябрь этого года. Тема послания Епископа Рима – «Ученики-миссионеры»; она связана с началом синодального пути, по которому Церковь будет идти с октября 2021 по октябрь 2023 года.

Папа Франциск говорит о всеобщем призвании христиан быть достоверными свидетелями Господа, которые делятся своим духовным опытом с ближними:

«Иисус просит каждого из нас – и тебя тоже – быть учеником-миссионером. Готов ли ты? Для этого достаточно быть открытым для Его призыва и жить в единстве с Господом в самых обыденных вещах: на работе, встречаясь с другими, в повседневных занятиях, в будничных делах, всегда позволяя руководить Святому Духу. Если тобой движет Христос, если ты делаешь что-то, потому что Христос направляет тебя, – другие легко поймут это. Твоё жизненное свидетельство вызовет восхищение, а восхищение заставит других задаться вопросом: ‘Как это возможно?’ или ‘Откуда у этого человека такая любовь ко всем, доброта, хорошее настроение?’. Давайте помнить, что миссия не является прозелитизмом, она основана на встрече между людьми, на свидетельстве людей, которые говорят: ‘Я знаю Иисуса и хочу, чтобы и ты познакомился с Ним’. Братья и сёстры, будем же молиться, дабы каждый крещёный был вовлечён в благовестие и был готов к миссии через своё жизненное свидетельство. Пусть у этого свидетельства жизни будет вкус Евангелия».



Источник: Vatican News