Майские молитвенные прошения Папы — о вере и духе служения для молодёжи

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима прокомментировал свои молитвенные прошения на май этого года: о вере для молодёжи, передает Vatican News.

«Говоря о семье, – отмечает Папа Франциск, – я хочу начать с обращения прежде всего к молодёжи. Когда я думаю о примере, с которым вы, молодые люди, можете себя отождествить, мне всегда приходит на ум наша Матерь Мария: её смелость, умение внимать и преданность служению. Она была отважной и решительной, ответив согласием Господу. Вы, молодые люди, желающие построить что-то новое, лучший мир, следуйте её примеру, рискуйте! Не забывайте, что для подражания Марии вы должны уметь различать и узнавать то, чего от вас хочет Иисус, а не то, что, по вашему мнению, вы можете сделать. В этом распознавании очень полезно прислушиваться к словам ваших бабушек и дедушек. В их словах вы найдёте мудрость, которая выведет за пределы сиюминутных проблем; они поместят ваши заботы в более широкую перспективу. Помолимся, сёстры и братья, дабы молодые люди, призванные к полноте жизни, открыли в Марии умение слушать, глубину проницательности, смелость веры и преданность служению».