Молитвенные интенции Папы Франциска на январь 2025 года

В первый месяц нового года Святейший Отец вновь призывает всю Церковь к молитве о мигрантах, беженцах и тех, кто страдает от войны. В особенности Папа просит молиться об одном из их основоположных прав. Передает русская служба Vatican News.

В видеопослании, записанном для разъяснения своего призыва, Папа говорит об «образовательной катастрофе»:

«Это не преувеличение, — поясняет Папа. – Из-за войн, миграции и бедности около 250 миллионов детей не имеют доступа к образованию. Все дети, все молодые имеют право посещать школу, независимо от их миграционного статуса. Образование — это надежда для всех: оно может спасти мигрантов и беженцев от дискриминации, от преступных сетей и от эксплуатации. Сколько малолетних становятся ее жертвами! Оно может помочь им интегрироваться в общину, которая их принимает. Образование открывает двери в лучшее будущее, и таким образом мигранты и беженцы могут вносить вклад в общество как в новой для них стране, так и в стране происхождения, если они решат вернуться. Никогда нельзя забывать: кто принимает чужестранца, принимает Иисуса Христа».

В конце видеопослания Папа формулирует молитвенные намерения на январь:

«Помолимся о том, чтобы всегда уважалось право мигрантов, беженцев и тех, кто страдает от войн, на образование, необходимое для созидания более человечного мира».