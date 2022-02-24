МОЛИТВА О СПРАВЕДЛИВОСТИ И МИРЕ / СВ. ИОАНН ПАВЕЛ II

К Тебе, Творец мира и человека, истины и красоты, возношу свою молитву:

Услышь голос мой, голос жертв всех войн и всяческого насилия между отдельными людьми и между народами.

Услышь голос мой, голос всех страдающих детей, которые всегда будут страдать, когда люди прибегнут к оружию и войнам.

Услышь голос мой, когда я умоляю Тебя привить в сердца всех людей мудрость мира, силу справедливости и радость общины.

Услышь голос мой, поскольку я прошу от имени великого числа людей, которые в каждой стране и в каждом периоде истории не хотят войны и готовы идти путём мира.

Услышь голос мой, дай нам способность и силу, чтобы мы всегда могли, в ответ на ненависть, нести любовь, на несправедливость – полностью посвящать себя справедливости, на бедность – давать что-то от себя, на войну – привносить мир.

Боже, услышь голос мой и одари Твой свет Своим вечным миром.

Аминь.