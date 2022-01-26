Молитва о мире в Украине: письмо председателя Конференции католических епископов России

Дорогие собратья во священстве, монашествующие, братья и сестры!

В прошедшее воскресенье Святейший Отец обратился с призывом ко всем людям доброй воли посвятить день 26 января молитве о том, чтобы все конфликты разрешались путем серьезного международного диалога, а не посредством оружия. Папа Франциск особо отметил, что в такой молитве как никогда нуждается Украина.

В связи с этим мы просим всех вас принять всерьез это приглашение и усилить молитвы о мире и согласии повсюду, особенно в Украине. В сам день 26 января и в ближайшее 4-е рядовое воскресенье прошения о мире в Украине должны быть включены в молитву верных. Также будет уместным, если это возможно, провести 26 января или в течение ближайшей недели молитвенное богослужение в этом намерении.

Мир между народами слишком важен, чтобы молиться о нем один день. Поэтому призываем всех вас включить эту молитву в ваше молитвенное расписание, а также содействовать делу мира и диалога в меру тех возможностей, которые представляет вам ваше призвание и общественное положение. Пусть приносящая мир сила Святого Духа сопровождает вас на этом пути.



Ваш во Христе

Архиепископ Павел Пецци

Председатель Конференции католических епископов России

От лица Конференции католических епископов России