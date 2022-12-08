Молебен о мире пройдет у гроба св. Николая

21 декабря в базилике Святого Николая в городе Бари состоится молитвенное бдение о мире. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Итальянской епископской конференции.

«В момент серьезных конфликтов и трагической эскалации в сердце Европы, — говорится в сообщении епископата, — Церковь в Италии проведет молебен о мире на гробнице святого Николая, почитаемого как католиками, так и православными (и дорогого сердцу как для украинского, так и для русского народа)».

Молебен под предстоятельством кардинала Маттео Дзуппи, архиепископа Болоньи и президента Итальянской епископской конференции, начнется в 18 часов 30 минут и будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу TV2000. Приглашая верующих присоединиться к молебну, кардинал подчеркивает:

«Мы переживаем тяжелые дни с противоречивыми чувствами, потому что страхи и тревоги из-за войны, из-за войн в целом, могут омрачить свет Рождества. Поэтому давайте молиться вместе, взывая к дару мира в сердце каждого и во всем человечестве, чтобы вновь обрести в рождающемся Младенце ту нежность, которая позволяет увидеть в другом брата и сестру, и силу, чтобы разорвать цепи зла, сковавшего наш мир. Попросим о заступничестве святого Николая, человека мира и человека общения, дабы те, у кого в руках находятся судьбы наций, смогли поставить любовь выше ненависти, общее благо – выше частных интересов, диалог — выше грохота оружия».

«Взывать о мире – это не легкая и удобная позиция тех, кто не берет на себя историческую ответственность, но самый революционный акт, который только может быть в истории, поскольку это требует смелого разоружения сердец от всех форм гордыни и поиска братства, необходимого для созидания обновленного человечества», — пояснил со своей стороны монсеньор Джузеппе Сатриано, архиепископ Бари и Битонто, напоминая, что молебен 21 декабря будет «пространством благодати, к которому присоединятся и другие итальянские епархии, и сильным моментом вознесения нашей мольбы к Господу заступничеством святого победоносного Николая».