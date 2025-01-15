Могут ли гомосексуалисты поступать в семинарии? Комментарий генерального викария Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилла Горбунова

Распространяемая в СМИ информация о том, что представители ЛГБТ* теперь якобы могут поступать в семинарию и становиться священниками Католической Церкви, не верна, рассказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов, комментируя решение Конференции итальянских епископов.

Ранее ряд зарубежных и российских СМИ сообщили, что Конференция итальянских епископов (CIE) разрешила мужчинам-представителям ЛГБТ* поступать в семинарии при условии соблюдения ими обета безбрачия, обязательного для католического духовенства. Как уточнило агентство Рейтер, Ватикан якобы одобрил документ Конференции итальянских епископов, однако новые инструкции приняты с «испытательным сроком» в три года. В 2016 году Папа Римский Франциск подписал документ, согласно которому Римско-Католическая Церковь не может принимать в семинарии или рукополагать в сан людей, «практикующих гомосексуализм, проявляющих глубокие гомосексуальные наклонности или поддерживающих гей-культуру».

«Из распространяемой в СМИ информации может создаться ложное впечатление, будто Католическая Церковь изменила свое учение. На самом деле в этом документе — «Руководство и нормы для семинарий» — этой теме посвящен только один пункт из 120, и там вновь категорично повторяется, что в соответствии с учением Церкви не могут быть приняты в семинарию или рукоположены те, кто практикует гомосексуальные отношения, имеет глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности, или поддерживает так называемую гей-культуру, поскольку это серьезно затрудняет правильные отношения с мужчинами и женщинами, что необходимо для служения священника», — сказал о. Кирилл.

Также в документе, отметил он, сказано, что целью подготовки кандидата к священству «является способность жить в целомудрии, понимаемом как свобода от одержимости во всех сферах жизни, в том числе в сексуальной сфере».

Представитель архиепархии подчеркнул, что «совершенно непонятно», как из этого сделали заключение, что представители ЛГБТ* смогут поступать в семинарию. «Несколько итальянских епископов уже опубликовали соответствующее опровержение», — сообщил священник.

«Тот, кто хочет поступить в семинарию и стать священником, должен не только сам отказаться от любых сексуальных отношений, но и признавать, что однополые сексуальные отношения противоречат божественному закону и учению Церкви, то есть являются грехом. Поскольку единственные сексуальные отношения, которые не являются греховными, — это отношения между мужчиной и женщиной в браке, который Церковь признает таковым».



*Движение признано экстремистским и запрещено в России

Источник: РИА Новости

(Фото — Cathmos.ru)