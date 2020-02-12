Митрополит Волоколамский Иларион встретился с председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом

11 февраля 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прибыл в Рим для участия в мероприятиях, посвященных IV годовщине исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване, – сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В римском аэропорту имени Леонардо да Винчи митрополита Илариона встречали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации при Святом Престоле А.А. Авдеев, ответственный секретарь Администрации приходов Московского Патриархата в Италии иеромонах Амвросий (Мацегора) и сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Яромир Задрапа.

Вечером в гостинице Дома Святой Марфы в Ватикане состоялась встреча председателя ОВЦС с председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Стороны обсудили актуальное состояние отношений между Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью. Особое внимание было уделено развитию православно-католического диалога в рамках Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической Церковью и Православной Церковью.