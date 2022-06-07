Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Июнь 07, 2022

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) освобожден от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Такое решение принял 7 июня , собравшийся в Москве под председательством Патриарха Кирилла, сообщает «Благовест-инфо».

Новым местом служения митрополита станет Будапештско-Венгерская епархия, где он сменит митрополита Марка (Головкова). В сане епископа Венского Иларион уже управлял Венгерской епархией РПЦ в 2003-2009 гг.

Председателем ОВЦС и постоянным членом Священного Синода РПЦ, с титулом «Волоколамский», синод определил  быть митрополиту Корсунскому Антонию (Севрюку), патриаршему экзарху Западной Европы. При этом 37-летний митрополит продолжит временно управлять Западноевропейским экзархатом и руководить Управлением Московской патриархии по зарубежным учреждениям. Временное управление Корсунской епархией поручено архиепископу Мадридскому и Лиссабонскому Нестору (Сиротенко), который возглавлял ее в 2010-2018 гг.

Ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с сохранением прежних должностей, определено быть протоиерею Максиму Козлову, председателю Учебного комитета Русской Православной Церкви, говорится в документах заседания Священного Синода РПЦ (журнал №61).

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