Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) освобожден от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Такое решение принял 7 июня Священный Синод РПЦ, собравшийся в Москве под председательством Патриарха Кирилла, сообщает «Благовест-инфо».

Новым местом служения митрополита станет Будапештско-Венгерская епархия, где он сменит митрополита Марка (Головкова). В сане епископа Венского Иларион уже управлял Венгерской епархией РПЦ в 2003-2009 гг.

Председателем ОВЦС и постоянным членом Священного Синода РПЦ, с титулом «Волоколамский», синод определил быть митрополиту Корсунскому Антонию (Севрюку), патриаршему экзарху Западной Европы. При этом 37-летний митрополит продолжит временно управлять Западноевропейским экзархатом и руководить Управлением Московской патриархии по зарубежным учреждениям. Временное управление Корсунской епархией поручено архиепископу Мадридскому и Лиссабонскому Нестору (Сиротенко), который возглавлял ее в 2010-2018 гг.

Ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с сохранением прежних должностей, определено быть протоиерею Максиму Козлову, председателю Учебного комитета Русской Православной Церкви, говорится в документах заседания Священного Синода РПЦ (журнал №61).