Митрополит Иларион в Риме встретился с кардиналом Куртом Кохом

4 октября 2021 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся в Италии с рабочей поездкой, встретился с председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

Председатель ОВЦС приветствовал иерарха Римско-Католической Церкви и рассказал ему о служении Русской Православной Церкви в современных условиях. Особое внимание стороны уделили вызовам, с которыми христианские конфессии сталкиваются в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Митрополит Иларион и кардинал Кох обсудили ряд совместных проектов Римско-Католической Церкви и Московского Патриархата, с удовлетворением констатировав, что двусторонние отношения Церквей продолжают поступательно развиваться. В ходе встречи был также обсужден ряд инициатив, предлагаемых к реализации в ближайшее время.

В завершение беседы председатель ОВЦС пожелал кардиналу Коху помощи Божией в трудах и подарил ему опубликованный римской академией «Sapienza e Scienza» итальянский перевод «Трёх речей о Достоевском» В. С. Соловьева. Презентация этой книги состоялась во вторник вечером, 5 октября.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС