Митрополит Иларион: христиане в Европе начинают чувствовать себя дискриминируемым меньшинством

«На протяжении многих лет руководство европейских стран борется с так называемой исламофобией и с антисемитизмом, но забывают о том, что уже давно в Европе существует такое явление, как христианофобия, и что замалчивание христианской традиции, игнорирование христианских символов – это то, с чем постоянно сейчас сталкиваются граждане Европейского Союза», – сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Такое заявление иерарх сделал, комментируя ставший известным СМИ случай в Швеции, когда ребенок во время школьной фотосессии был вынужден под давлением фотографа снять с себя крестик, поскольку, как ему было заявлено, наличие религиозного символа на груди «может оскорбить других учеников».

По его мнению, случай, который произошел в Швеции, не является единичным.

«Это становится едва ли не господствующим трендом в современной Европе, — констатировал председатель ОВЦС. – То есть Европа сознательно отказывается от своих христианских корней, сознательно замалчивает свое христианское прошлое и настоящее, и уже христиане в Европе начинают чувствовать себя дискриминируемым меньшинством, тогда как они по-прежнему количественно представляют собой большинство».

Красноречивой иллюстрацией к сложившейся ситуации стала история с проектом Европейской Конституции, которую безуспешно попытались создать в начале 2000-х годов, отметил митрополит: «В опубликованном проекте говорилось о том, что Европа является наследницей греко-римской традиции, но ни одном словом не было упомянуто христианство. Это, конечно, вызвало очень большое возмущение христиан по всей Европе, потому что христианство является неотъемлемой частью европейской идентичности. Достаточно приехать в любой город Европы посмотреть на его архитектуру, чтобы увидеть, сколько там христианских храмов, и понять, какое значение имеет и имело в прошлом христианство для европейского континента».

«Поэтому когда мы слышим, что из школьных классов и аудиторий выносится распятие, что школьника заставляют снять крест, дабы не шокировать мусульман (хотя почему они должны быть шокированы тем, что он как христианин носит крест?), всё это в моей памяти вызывает воспоминания о нашем еще сравнительно недавнем прошлом, когда учителя срывали крестики со школьников, потому что у нас в стране господствовали атеистическая идеология и атеистическая пропаганда», – подчеркнул глава ОВЦС.

«Я очень надеюсь на то, что Европа не скатится к такой ситуации, не будет повторять те ошибки, за которые мы очень дорого заплатили», – сказал митрополит Иларион, которого цитирует Служба коммуникации ОВЦС.