Митрополит Епифаний надеется, что новая Церковь Украины получит статус патриархата

Глава новой Церкви Украины митр. Епифаний (Думенко) призвал к церковному единству, передает «Интерфакс».

«Мы верим, что в надлежащее время, в будущем все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви статуса патриархата», — сказал предстоятель Православной Церкви Украины после своей интронизации в воскресенье в Киеве.

«Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монахов и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас», — отметил он.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что ПЦУ открыта для сотрудничества и диалога с другими церквами Украины и религиозными организациями.

Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ прошла в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду. Митрополиту Епифанию в минувшее воскресенье исполнилось 40 лет.

