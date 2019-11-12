Миссия: директор Католической школы

Мы уже сообщали, что 15 ноября 2019 года Католическая школа Рождества Христова в Новосибирске отметит своё 25-летие. Учителя, сотрудники школы, ученики и их родители, а также благодетели уникальной общеобразовательной начальной школы, руководимой францисканским Орденом Братьев Меньших, торжественно отпразднуют её четверть вековой юбилей.

Четыре года назад с читателями «Сибирской католической газеты» своими мыслями, идеями и педагогическими секретами поделился директор Школы о. Коррадо Трабукки, OFM. Сегодня это интервью 2015 года мы публикуем в новой редакции.

— В 1994 году, тогда ещё на частной квартире, стараниями брата из Ордена францисканцев Школа была открыта. Отец Коррадо, расскажите, пожалуйста, нашим читателям: как возникла идея открыть католическую общеобразовательную школу в Новосибирске?

— Во-первых, надо отметить, что францисканская миссионерская традиция имеет правило – рядом с храмом всегда должна находиться школа. Не простая воскресная, а настоящая, полноценная общеобразовательная. Где дети изучают языки, историю, математику – все привычные школьные предметы. Это связано с тем, что часто в местах миссионерской деятельности францисканцев школа для многих детей была абсолютно недоступной. Поэтому организация и содержание школы становилась частью миссионерского служения францисканцев, их добрым делом. В России проблемы с доступным образованием для детей, слава Богу, нет. Но возникла идея организации специфической школы для детей христиан-католиков. Тогда уже было немало прихожан, ещё довольно большой была община российских немцев-католиков. И вот появилась возможность организовать для их детей и внуков настоящую католическую школу.

Все было довольно эволюционно, постепенно. Я помню, как сначала был открыт только первый класс. Как раз в июле 1995 года я приехал для служения в Новосибирск. И в сентябре уже познакомился со школой. Так вот, там был практически только один первый класс.

Далее, 1994 год – это ещё квартира. Причем, приводили зачастую детей, как сейчас говорят, с ограниченными возможностями. А в 1995 году мы получили сегодняшнее здание. В августе 1995 года, через месяц после моего прибытия, мне из Рима позвонил генерал Ордена: «Обстоятельства требуют отправить брата, организовавшего школу, в Казахстан – там начинается строительство нового храма. И было бы замечательно, если бы ты согласился взять школу в свои руки. Возьмешься?».

И я согласился. Согласился, может быть потому, что я достаточно наивный был. Ответил: «да». Хотя, надо признаться, мне всегда нравился запах школы. У меня даже были мечты работать в школе. И с детьми у меня никогда не было проблем.

Так вот, я взялся. Правда, сначала я сам учился. Я очень благодарен людям, которые мне помогали в это первое время. Потому что школа – это не «я», это – «мы». Должна быть команда, коллектив. И такие люди оказались рядом. Благодаря им наша команда была уже тогда довольно сильной. Поэтому некоторые вещи мы смогли делать сразу и оперативно. Моей задачей сразу стал поиск финансовой помощи, чтобы оплачивать труд специалистов, учителей. Надо было срочно проводить ремонт – здание требовалось привести в порядок.

Параллельно я старался вникать в работу учителей, хотел разбираться в профессиональных преподавательских и педагогических вопросах. И ещё я понял, что должен присутствовать в школе постоянно. Шли уроки. Потом была большая молитвенная перемена. Мы оборудовали небольшую комнату под школьную часовню. Там есть крест, иконы. Дети сами могут поставить свечку. У них появилась хорошая возможность помолиться, прочитать молитвы «Отче наш» или за усопших. Это значит, что чувствовать молитву они будут с самого начала. У них будет возможность знакомиться с христианской жизнью и изучать Священное Писание.

Потому что, когда дети приходят, они часто не знают – кто такой Иисус Христос. Я всегда провожу такой маленький эксперимент:

В нашем классе, где преподается Закон Божий, висит Крест. И я спрашиваю самых новеньких: «А кто Он?». Не знают. И это понятно, как же они могут знать. Но потом медленно-медленно – и они уже знают достаточно, чтобы спокойно это объяснить другим.

В самом начале организации нашей школы был ещё очень важный вопрос – юридический. Потому что частная школа, католическая школа – регламентируется специальным законом.

— А какой документ дает Вам право заниматься этой деятельностью?

— У нас есть специальная государственная аккредитация. Именно она определяет статус учебного учреждения, давая ему право выдавать своим выпускникам образовательный аттестат государственного образца. Цель государственной аккредитации частной школы — подтверждение качества предоставляемой образовательной услуги и ее соответствия государственным стандартам образования.

Раньше процедуру аккредитации мы должны были проходить каждые пять лет. Но последний раз – год назад – мы получили аккредитацию на 12 лет.

— О-о!

— Да-да! Это значит, что государство видит наши достижения, видит пользу и качество нашего образования, ценит наш преподавательский и педагогический уровень. Можно сказать, что у нас есть определенноё место среди учебных заведений. И мы видим, что наша Католическая школа даже имеет популярность.

Но юридические вопросы остаются. Необходимо постоянно отслеживать и соответствовать тем изменениям, которые вводятся Министерством образования РФ, регулярно взаимодействовать с городским отделом образования. В школе есть заместитель директора по учебной части. Она отвечает за эти вещи.

Потом есть педагогический вопрос. С педагогами мы вместе создаем команду. У нас общая задача – воспитывать и обучать детей. И надо регулярно анализировать ситуации, возникающие во время учебного процесса. Если потребуется, быть готовыми что-то изменить. Ведь каждый год дети другие. Было интересно, как они изменились с появлением телефончиков, потом появились смартфоны. Эти вещи серьезно влияют на их внутренний мир. Сегодня дети с малолетства довольно серьезно овладевают компьютерной грамотностью. И я вижу, что их нужно воспитывать, учитывая нюансы компьютерной эпохи. Причем сам компьютер можно использовать в этом воспитании, он может быть серьезно полезен в процессе обучения.

Педагоги тоже меняются со временем. Им необходимо постоянно повышать свой уровень. Вместе с тем, они должны влиться в план, в дух нашей школы. Разделять мировоззрение и ценности нашей школы. Далее, не забывать, что все-таки школа наша – католическая. Затем – францисканская. Францисканская не только потому, что я здесь работаю. И мы с собратьями по ордену регулярно опекаем эту школу. Можно сказать, что здесь требуется от всех соблюдение определенного францисканского стиля. Францисканский стиль идет от святого Франциска, от истории и педагогики Ордена. Например, один из главных пунктов этого стиля или духа – особое отношение человека к Природе. Отсюда отношение ко всем наукам – очень позитивное. Все вокруг создал Бог, и это всё добро. Требуется серьезное и вдумчивое отношение к внутренней жизни: кто я? Быть человеком, который по классической греческой традиции следует потребности: «знай – кто ты». Воспитывать и развивать своё сердце. Уметь уходить от себя и идти навстречу другим. Уважать всех, потому что Бог – Отец Небесный для всех. Несмотря на разницу кожи, разреза глаз, языка. Не должно быть причин для конфликтов. Наоборот – должна быть интеграция. Короче, необходимо воспитывать: сердце, разум, руки и ноги. Вот подход к человеку по-францискански. Поэтому пытаемся формировать и педагогов, разделяющих данный подход. Чтобы им было ясно, какая цель стоит перед ними, где наша школа находится в системе ценностей. Это требует много внимания от руководителя, если надо – терпеливой беседы. Потому что дети — разные.

Это мы рассмотрели педагогический аспект.

Четвертый вопрос – о религиозном воспитании.

С самого начала было ясно, что католическая школа не ставит перед собой задачи однозначной катехизации и обязательного воспитания детей католиками. Задача, прежде всего, дать общее христианское воспитание и научить уважать другие традиционные религии. Например, сейчас у нас учатся некоторые дети из мусульманских семей, чьи родители согласились отдать детей к нам на обучение. А я как раз веду в школе Закон Божий. И мы видим с ребятами, что библейские тексты имеют нечто общее, например, с Кораном. Там все, в принципе, есть: говорим ли мы о пророке Илие, говорим ли о Моисее (или, по-другому, Мусе); рассматриваем ли мы священную историю Ветхого Завета, говорим ли о Марии, об ангелах… Поэтому различия в наших религиях не мешают. Наоборот, я смотрю, как дети реагируют. И вместе мы учимся уважению всех.

Потом – молитва. Каждый день пять минут мы обязательно молимся. Потому что католическая школа имеет свои христианские традиции. И поэтому мы вместе читаем молитву «Отче наш». А кто не хочет молиться молитвой Господней, тот молится по-своему, говорит с Богом своей молитвой.

Это что касается религиозного момента воспитания. Правда, тут есть ещё один важный момент. Мы находимся в России. И если мы здесь говорим о религии, то школа должна помочь детям уважать основную религиозную культуру своей страны. Это значит, что мы не можем не говорить о православных традициях. Я иногда спрашиваю кого-нибудь: «Ты посещаешь свою церковь по воскресеньям?». Большая часть из них – православные. Конечно, не все практикующие сознательно. Но они все крещены в Православной Церкви. Или если кто не крещёные, то я спрашиваю: когда будет Крещение? И видно, что они, или, во всяком случае, их родители, понимают, что «раз мы относим себя к Православию, то нужно сделать для этого».

Ещё у нас отмечаются все великие и большие праздники – как светские, так и церковные. Во-первых, это Рождество (тем паче, что наша школа названа в честь этого праздника). Во-вторых, это день учителя. Конечно, празднование памяти святого Франциска (опять же – школа францисканская). День знаний. А ещё есть день, когда мы особенно посвящаем себя размышлениям о Природе. Католическая Церковь в Италии определила 1 сентября как Всемирный день молитв о защите Божьего творения. И Православная Церковь тоже выбрала первое воскресенье сентября в качестве дня особых молитв о Природе. Это интересно! Экология, энциклика Папы Франциска. Опять же у францисканцев всегда было особое отношению к окружающей человека Природе. Школа Рождества – воплощение Христа в нашем сотворенном мире, принятие человеческой природы.

Потом, в истории францисканских традиций есть событие, когда святой Франциск придумал и предложил во время празднования Рождества изготавливать ясли, рождественский вертеп.

Теперь это хорошо знакомая всем христианам рождественская традиция. И поэтому Праздник Рождества Христова всегда отмечается нашей школой особо ярко и радостно.

К нам на этот праздник всегда приходит много гостей. Наш отец епископ тоже обычно приезжает на Рождество.

Государственным праздникам у нас также уделяется очень серьёзное внимание. И мы говорим здесь о патриотическом воспитании. Об этом я заботился с самого начала. Флаг России, герб, гимн. Каждый понедельник мы собираемся на нашей центральной большой лестнице, дети выбирают флаг какого-то государства. Есть корзина, где стоят маленькие флаги разных стран. Потом, когда уже научатся читать, то читают на обороте: «Россия», «Италия» и так далее. При этом, они понимают, что Россия – великая страна. Одновременно, она живет вместе с другими на нашей планете Земля. Мы всегда все вместе поём гимн России.

Обязательно отмечаем дни празднования великих русских святых – Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Этим летом вспоминается 1000-летие со дня преставления крестителя Руси князя Владимира. Мы должны молиться и о руководителях страны, нашего города Новосибирска. И в этом нет ничего такого… Иногда у меня складывается впечатление, что люди не любят свою страну. А это нехорошо. Я сам из маленькой Италии, попал сюда и очень рад работе здесь. Но я мою маленькую страну очень люблю. Там где ты родился, находится много незримых, но важных для твоей жизни моментов. И если у нас в России люди будут воспитаны любить свою Родину, то это очень важно и полезно как для самой страны, так и для всего мира.

Конечно, день памяти святых Кирилла и Мефодия, День славянской письменности и культуры. А это – алфавит. У нас на первом этаже на стене висит алфавит. Среди букв можно увидеть глаголицу, потом алфавит кириллицы, греческий алфавит.

Мы читали по-гречески. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος — «В начале было Слово»… И они знают, что русский язык имеет что-то общее с греческим алфавитом.

В другой раз мы немного знакомились с еврейским алфавитом. Ведь я им рассказывал про Библию. А Библия – это текст Священного Писания, который мы должны читать всю жизнь. Потом в четвертом классе я подарил каждому ребенку Библию. И в течение учебного года мы читаем тот или иной отрывок из Библии, размышляем о нём. Мы даже пытались читать начало Библии по-еврейски: «Берешит бара Элогим эт Хашамаим, веэт хаарец….» — מִן אַוְולָא בְּרָא יְיָ יַת שְׁמַיָא וְיַת אַרְעָא. И потом я им показывал – вот это какая буква? Они со временем могут забыть значение иностранных букв и слов, но они не забывают впечатления, которые они видели и переживали. Они видели, что по-еврейски книгу нужно читать наоборот. Это всё остается. Дай Бог, может кто-то из них потом будет изучать Библию.

А ещё в четвертом классе они читают Евангелие на церковно-славянском. И им это интересно. Это и для меня тоже интересно! Я нашел учебники церковно-славянского языка для детей. Зачем все это? А вот зачем: мы говорим об иконе, там на ней что-то написано. «Вот, давай попробуй прочитать, что там написано?». И они разбираются, потому что дети очень быстро схватывают особенности этого языка. Или вот, например, у нас, у католиков есть Пасхал. Там буквы ? и ? – «альфа» и «омега». Вот, я им говорю, видите, это греческий алфавит.

На всё это они реагируют очень живо и с большим интересом.

Важно ещё упомянуть изучение английского языка. Благодаря нашим учителям, они выходят из школы с очень хорошим его знанием. И когда попадают в другую школу, то они сразу по английскому получают пятёрки.

Это, как я уже сказал, был вопрос религиозный, но я сам не заметил, как снова перешел на вопрос педагогический. Вот ведь какой открытый и большой этот вопрос – педагогический. Это обязательно секрет, который ты должен постичь, раскрыть. Но в него входит всегда вопрос общения – то есть умения быть открытым.

Мы, как команда — всегда договариваемся, чтобы каждый из них выбрал одну из тех тем, которая ему близка, интересна. Так, некоторые учителя больше хотят заниматься патриотическим направлением. Другой преподаватель особо чувствует поэтичность и красоту родного языка. Кто-то особенно тяготеет к вопросам искусства. У нас есть кружки, например, танцы, музыка, рисование. Потому что есть дети очень талантливые, это видно сразу. Некоторые посещали хороший детский садик или школу рисования. И им нужны специалисты, которые бы продолжали их развитие в этом направлении. А некоторые любят поэзию. И у нас есть кружок, в котором изучают поэзию.

Немаловажен и вопрос финансовый. Это тоже вопрос вопросов. Откуда брать финансирование??!! Но моё дело им заниматься. Поэтому моей задачей также является путешествовать в Италию, встречаться с друзьями, прихожанами, священниками. Рассказывать о том, что мы делаем здесь, в России. И люди добрые дают помощь. Это похоже на такое «усыновление» школы. Правда, этой помощи не хватает. Сегодня есть другие формы для привлечения помощи: это писать проекты, гранты. Что-то таким образом удалось получить через Каритас. Оборудовали школьную кухню и столовую благодаря фонду Renovabis. Но если необходимо делать капитальный ремонт в школе, то требуются серьезные финансы. Так, недавно нам помогли Caritas Германии, Kirche in Not. Мы делали новую крышу, потому что до этого она серьёзно прохудилась. Хорошо бы теперь ещё половое покрытие заменить. Но хочу сказать, что финансовые проблемы благодаря помощи Божией (через друзей и благотворителей) медленно-медлено, но решаются.

Помогают родители наших учеников. Они, в основном, оплачивают питание.

Государство тоже даёт свой процент на каждого ученика. Это, правда, не распространяется на подготовительную группу. Но первый, второй, третий, четвертый классы на небольшую помощь от государства уже могут рассчитывать. Конечно, всегда хотелось бы чуть-чуть больше. Но даже и за эту сумму – спасибо. В Италии, кстати, тоже дифференцирована государственная помощь для национальных и частных школ. Так, в частной школе на одного ребёнка государство дает 500 евро в месяц. А в государственной школе эта цифра – 5000 евро в месяц. В России та же ситуация, только расходы пропорционально меньше. Я, конечно, даже этому рад. Но, если бы могли дать чуточку больше. Ведь от этого будет только лучше детям.

Если говорить в процентах, то 80 процентов всех необходимых средств мне нужно постоянно искать, просить, находить.

Ведь я должен платить учителям зарплату. Она у нас меньше, чем в государственных. Но если мне будет нечем платить учителям, то кто ко мне пойдет, какого уровня специалисты? Вот поэтому мы находим возможность дополнительно помочь чем-то педагогам, как-то простимулировать материально их труд. Хотя, я ведь не банк…

Ещё есть вопрос постоянный и важный – это выстраивание отношений с родителями. Некоторые из них специально выбирают нашу Католическую школу. Почему? Слышали о ней что-то хорошее. Праздники замечательно проводятся. Хорошо питаются дети в столовой. И вот родители приходят и подписывают договор. Но ситуация с договором выглядит по-разному. Потому что есть дети, которые действительно очень нуждаются. Они из семей, которые в материальном отношении неблагополучны. Есть такие, которые живут только с бабушкой. Или только с тётей. В любом случае, отношения с родителями и взрослыми очень важны. Потому что школа помогает родителям. Но и родители, как могут, должны помогать школе. Мы вместе должны тут соработничать. Ведь ребенок уходит из своего дома в новый мир. А некоторые родители воспринимают школу, как автомобильную стоянку. Утром отдали и вечером забрали. А дома не смотрят ни на дневник, ни на выполненные задания. Учитель пишет в дневнике: «Почему не изучал?». У нас есть родительские собрания. Они проходят три раза в год. Потом родители находятся в постоянном контакте с классным руководителем. Учитель может позвонить домой: «что случилось? почему это так и так? в чём проблема?». Родители должны быть в курсе. Зато когда праздник – у нас всегда полный зал, они все приходят и становятся самыми лучшими зрителями.

Можно сказать и про духовный элемент в нашем общении с родителями. Через детишек в сердце взрослого должно что-то приходить.

Общение с родителями – этот вопрос всегда открыт…

— Отец Коррадо, Вы рассказали про основные вопросы, которые нужно решать директору Католической школы. А какие трудности возникают на пути их решения?

— Э-э-э, трудности!

Например, когда ребенок, который приходит в школу, требует специального подхода. Такие психологические вопросы, как гиперактивность. И что тут делать? Физический момент очень важен, потому что тело, сердце и разум должны быть в гармонии. Этот францисканский принцип мы уже отмечали выше. Так вот, у нас есть чемпионат школы по футболу. И когда я вижу этих мальчишек на поле, то они в моих глазах преображаются. Законы спорта делают их более ответственными: нужно играть, нужно уважать партнеров и соперников. В этом году наконец-то появился среди них судья: «Я буду судьёй». Пожалуйста. Вот тебе карточки – красная, жёлтая. Правда, пока никого не выгнали. Но если вдруг слышаться маты, то они без разговоров получают красную. И дети стараются уже не допускать этого.

Какая ещё мысль в этой игре в футбол? Быть командой, уметь быть вместе. Это интересно! Например, некоторые детишки, которых мы называем «проблемные», которые не хотели ходить в школу, не хотели учиться, вдруг начинали играть в футбол. И становились капитанами команды. Это были уже другие дети, они начинали чувствовать собственную ответственность.

То есть, игра в футбол стала замечательным педагогическим средством.

Этой зимой в нашей школе появится возможность играть в настольный футбол. Посмотрим, не сломают ли они его сразу? (смеётся).

Потом могут быть трудности с родителями. Есть родители, которые требуют и задают ребёнку довольно высокий уровень. Настраивают и его, и свою самооценку: «Мой ребёнок – самый лучший. Самый, самый, самый…». Но в действительности это не совсем так. И вот он получает тройку. Трагедия! Но родители должны общаться в такие моменты, а не кричать, не ругать, не топать ногами.

Сами дети тоже имеют гордость. И к другим относятся надменно. Таких нужно воспитывать.

Ещё я очень печалюсь и переживаю, когда родители имеют финансовые проблемы. Иногда даже не могут оплатить ребенку обед в школьной столовой. И тогда я им, конечно, помогаю.

Трудностями я считаю и те случаи, когда родители не выполняют свою родительскую задачу, не хотят заниматься своим ребенком, безразличны к его воспитанию. Я тоже об этом уже говорил. Но и снова повторю. Ведь такой ребенок в школе не хочет учиться, и дома сидит, смотрит телевизор или компьютер. Как с таким потом общаться? Он не умеет нормально поддерживать разговор, невнимателен, ленив. Как и что им сказать, чтобы они поняли тебя? Поэтому очень нужно, чтобы папа и мама как можно больше времени занимались с ребенком, были рядом, участвовали в его жизни, в его воспитании.

Опять про мои наблюдения. Вот, например, мы устраиваем праздник. И бывает, что иногда родители не могут присутствовать на нём: или работают, или по какой-то другой причине. И выступление такого ребёнка без родителей становится бледнее, без огонька. Он, конечно, выступает, делает всё как надо, но… Однако, только он видит маму, которая пришла – всё! Сразу же выступление становится другим! Это интересно. Вот насколько важно, чтобы мама и папа были в такие минуты рядом. Наверное, больше мама, потому что папы – они все работают. Поэтому самыми частыми зрителями всё-таки бывают мамы и бабушки. И дедушки.

— Расскажите, как работа учебных заведений, принадлежащих Ордену францисканцев, организована в целом? Есть какая-то система?

— Я уже говорил о том, что мой Орден имеет различные школы и университеты по всему миру.

Например, в Африке у нас 34 образовательных центра. Сюда входят и начальные школы, такие как наша, и большие университеты. Всего в них несут миссию 65 моих собратьев-францисканцев.

А только в Латинской Америке – уже 162 подобных центра. Это школы, колледжи, институты, университеты. Там работают 195 братьев (не считая других сотрудников и преподавателей).

Азия – 41 образовательный центр и 93 брата. Сюда же, кстати, входит и наша школа, поскольку Сибирь относится к Азии.

В Европе у нас 44 школы, гимназии, университеты. И 236 братьев, не считая остальных сотрудников.

Австралия и Океания – 1 учебное заведение и 5 братьев.

США – 19 образовательных учреждений, 80 братьев-францисканцев.

А в России – 1 учреждение и 3 брата. Это как раз мы и есть.

В Ордене есть, безусловно, своя выработанная и отточенная педагогическая система. Есть свой образовательный базис, в который входят История, Педагогика, Философия. И там, где мы находимся на миссии, стараемся привнести наш особый стиль. Я упоминал отношение к Природе, которое имеет специфическое значение в нашей воспитательной традиции. Говорил, что все науки рассматриваются в позитивном ключе, потому что францисканцы смотрят на разные науки – будь то биология, химия, физика, ботаника, медицина – все это дар Божий.

— А чем ваша педагогическая система отличается, например, от знаменитой учебной традиции иезуитов?

— У иезуитов всегда была ставка в основном на высшее образование. И это система заточена в первую очередь на достижение довольно высокого университетского уровня.

— Какие сильные стороны вашей Католической школы Вы могли бы перечислить? В чем её уникальность?

— Первое: мы рассматриваем школу, как семью, как нашу общину, нашу команду. Это очень много значит. Это наш знаменитый францисканский дух. Мы все – братья. С родителями, с педагогами. Я для всех дедушка. Для учителей могу быть отцом, а для всех детей – дедушка. То есть, опять-таки, как семья. А дедушка имеет свои слабые стороны. Он всех любит. И никого не ругает. С детьми и нужен такой поход: быть терпеливым как дедушка. Уметь пошутить…

— Или кого-то наказать?

— Нет. Для меня важно, чтобы ребенок был занят. Если он занят, то наказывать никого не придется. Играем ли, делаем ли что, или изучаем. А вот если ребёнок не занят, тогда он и начинает делать глупости.

И ни в коем случае нельзя кричать. Нельзя!

А вот общаться, что-то делать, гулять на улице – на это дети очень хорошо реагируют. Ведь когда чистый воздух, тепло, учеба, питание, внимание, молитва – что ещё надо в этом возрасте?

Школа наша небольшая. И я люблю за ними наблюдать, когда их приводят утром. Они ещё спят. И я их начинаю по-доброму провоцировать, пробуждать. «Добрый день, Миша! Как дела?» — и Миша сразу пробуждается. (Улыбается).

Наши учителя. Они прошли через особый отбор. Иногда приходит новый учитель, бывает, с красным дипломом. А с детьми – никак не может. Но если ты не умеешь общаться с детьми, то это не твоё место. А наши учителя все очень хорошие. Иногда я говорю, что, если бы я открыл школу в Италии, я бы хотел, чтобы там были именно такие учителя, как у меня здесь. Достоевский сказал, что «учитель – это штука тонкая». И чтобы сложился учитель, нужны поколения, опыт, накопление. Школу из кирпичей ты построить можешь. А вот чтобы сделать учителя, выстроить коллектив, подобрать сложить, научить – нужно гораздо больше времени. Они тоже должны постоянно жить в мире информации, учиться, узнавать, анализировать, пробовать.

Потом, наши священники воспитывают религиозное чувство, настраивают маленького человека с самого начала на серьезное отношение к жизни, обретению её смысла. Наши праздники, наши общие молитвы, наши общие радости – они, видя всё это, уже не будут говорить о религии, что это опиум. Наоборот, религия дает человеку духовную силу, вдохновение, смелость и свободу. Мы и нашу историю теперь лучше знаем – Ветхий и Новый завет, история о человеке и его отношениях с Богом. Так же воспитывается и уважительное отношение к другим религиям: иудейству, исламу. Это все я считаю сильной стороной.

Хотел бы, чтобы сильной стороной нашей школы стала музыкальность детей, хоровое пение. Потому что музыка многое исправляет и даже лечит. Но это пока в проекте.

Хореография. Театр. Конечно, футбол!

Каждый класс у нас имеет свой цветочек. В начале учебы они его посадят. А потом все время заботятся о нём, смотрят.

С детьми важны два основных принципа.

Первое: дети должны удивляться. Вот из семечка вырос цветочек. Удивляюсь. Вижу красоту. Снова удивляюсь. Слушаю классическую музыку. Удивляюсь.

После удивления должно быть какое-то интересное дело. Поэтому у нас в школе так любят театр. Потому что драма требует действия, акта. Нужно что-то делать. Например, когда зимой праздник святого Николая, к ним приходит переодетый в святителя Николая священник или брат – с бородой, с мешком. А дети готовят к этой встрече театральную сценку.

И только потом, через удивление, через интерес и дело, можно начинать ребёнка обучать логике.

Некоторые соседние общеобразовательные школы, наблюдая за нами, переняли от нас две вещи. Первое – это методика патриотического воспитания. Это было ещё 20 лет назад, когда я ввел пение гимна России. И флаг мы поднимали. Итальянец, который учил детей любить свою Родину – Великую Россию.

Второе, что у нас «подсмотрели» – это наши праздники. Каждый праздник у нас готовится не по шаблону. Это трудно, но творческий дух является нашей визитной карточкой.

И, конечно, сильной стороной нашей школы является воспитание духовности. И это точно совершенно уникальная наша особенность.

— Как попасть ребёнку в вашу школу? Любой ребёнок, даже не католик, может стать учеником Католической школы Рождества Христова?

— Конечно! Любой желающий ребёнок соответствующего возраста может стать учеником нашей школы. Приходите! Мы всегда всем открыты. И это тоже наша сильная сторона. Потому что люди понимают, что мы здесь, чтобы учить их детей. И мы общедоступны. Потому что школа – это служение, это помощь семье развивать в детях общечеловеческие качества.

— Чем для Вас является школа?

— Это моя жизнь. Мне Бог дал это служение, эту миссию.

И это моя любовь. Школа, педагогика тоже ведь идут от любви. Это ваш знаменитый педагог Макаренко утверждал. Я прочитал его «Педагогическую поэму». Или знаменитый грузинский педагог Амонашвили.

— А мечта у Вас есть?

— Да, у меня есть мечта. Один раз пришел к нам в школу журналист, он из Германии. И спросил меня: есть ли у Вас мечта? А я ему ответил: моя мечта, что в Новосибирске будет открыт Христианский Университет. Когда православные, католики, протестанты – все смогли бы объединить свои возможности и сделать, создать такой религиозный экуменический Университет.

Я, конечно, понимаю, что это всего лишь мечты. Но мечты дают нам в жизни силу, наполняют её радостью, смыслом и вызывают желание их непременно достичь.

Беседовал Александр Эльмусов

(В материале использованы фото ТВ «Кана», свящ. Янеза Севера, SJ, Оксаны Кондратьевой, Александра Эльмусова, а также из личного архива о. Коррадо Трабукки, OFM)