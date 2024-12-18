«Миссионер и строитель общения». Епископ Николай Дубинин — памяти священника Петра Фидермака

8 декабря 2024 г. в Калининграде в возрасте 77 лет почил в Господе священник Пётр Фидермак, миссионер из Словакии, 28 лет своего служения посвятивший Церкви в России. Он родился 27 июня 1947 года в деревне Мнишек над Попрадом в Словакии в семье плотника, где было 13 детей. После службы в армии поступил на богословский факультет и в духовную семинарию в Братиславе. Рукоположен в священники для Спишской епархии 10 июня 1973 года в соборе Св. Мартина в Братиславе. Изучал философию в Папской богословской академии в Кракове. Служил настоятелем нескольких приходов в Словакии, затем секретарем Конференции епископов, преподавателем социологии в семинарии. В июне 1994 года Папа Иоанн Павел II присвоил ему почетный титул Капеллана Его Святейшества — «монсеньора». С 1996 года служил в России. Везде, где служил отец Петр, он был известен как «священник-строитель»: помимо пастырских обязанностей руководил строительством кафедральных соборов в Новосибирске и Иркутске, строительством и ремонтом многочисленных приходских храмов и часовен (в частности в Туле, Курске, Краснознаменске, Славске и Нестерове) и других церковных зданий. С 2007 года служил в Архиепархии Божией Матери в приходах Тулы, Курска и в разных приходах Калининградской области. 14 декабря 2024 г. в храме Святого Адальберта состоялась заупокойная Месса, которую возглавил архиепископ Павел Пецци в сослужении с епископом Николаем Дубининым. В соответствии с пожеланием отца Петра быть похороненным там, где его застанет смерть, он обрел свое последнее земное пристанище у стен калининградского храма рядом с могилой его первого настоятеля монс. Ежи Стецкевича.

Воспоминаниями о новопреставленном отце Петре делится владыка Николай Дубинин.

Священник – это пастырь, это тот, кто являет нам — Христа Доброго Пастыря. И тот, для кого Христос является в течение всего служения образцом, Пастырем, Учителем и Другом, который направляет и сопровождает. Священник – это тот, кто как Пастырь послан к другим людям. Он действительно призван быть рядом с людьми в разных обстоятельствах жизни. Священник принимает и вводит в храм счастливых родителей с родившимся ребенком, чтобы воздать благодарение Богу и принять от Бога новое чадо Божие в общину верующих. Священник сопровождает рост человека — физический и, прежде всего, духовный — своими наставлениями, молитвой, служением, Словом Божьим, Таинствами. Священник (а точнее — сам Христос через священника) укрепляет людей в страданиях, в болезнях. Вместе с близкими и церковной общиной священник провожает человека в последний земной путь.

Но приходит момент, когда со священником, завершившим свою дорогу на земле, прощается Церковь. Мы привычно говорим, что это «последний земной путь», но, на самом деле, мы духовно сопровождаем усопшего в его прекрасной встрече со Христом, победившим смерть. И мы с вами сейчас участвуем именно при таком моменте, мы сопровождаем о. Петра Фидермака к цели его земного существования, молитвенно, духовно сопровождаем его в вечность, в радость вечной жизни.

Отец Петр прожил достаточно долгую жизнь, не самую гладкую и не самую сладкую, но — прекрасную жизнь священника. Для многих из нас он стал проводником и спутником, которого дал сам Господь. Отец Петр — очень интересный человек и неординарный священник. И среди тех, кто знал его, наверное, не найдется человека, который бы не сказал, что это был интересный человек: живой, верующий, яркий. Он был священником более 50 лет. В прошлом году в этом храме мы радовались и благодарили Господа за его золотой юбилей его священства. Сейчас сложно было бы перечислить, в скольких местах за это полувековое служение о. Петр побывал и где оставил свой след. Но с достаточной степенью уверенности можно сказать, что везде этот след есть и остается светлым. “Секрет” — в том, что это на самом деле следы Христа, Который приходит к людям через тех, кого призывает, через тех, кто откликается, как о. Петр, на это служение и идет туда, куда посылает Господь. Туда, где ждут люди, туда, где они нуждаются, туда, где души ожидают Слова Божьего и благодати через Таинства. И этот зов направляет Господь, не только тогда, когда человек молод и полон энтузиазма и надежды, но также и тогда, когда он уже по-человечески устал, не совсем здоров и уже совсем не молод.

В эти дни мы много вспоминали и делились свидетельствами об отце Петре. Мы помним, как после достаточно тяжелой болезни, когда были основания сомневаться, что о. Петр сможет вернуться из Словакии, он, едва встав на ноги, вновь отправился сюда, в Калининград. На машине он приехал гораздо раньше, чем его ожидали, потому что он обещал, что по пути будет останавливаться и отдыхать. И когда его спросили, как он мог в таком состоянии так быстро преодолеть довольно длинный путь, он сказал: «А как я мог поступить иначе? Меня же здесь ждут люди». Он горел тем, что его ждут, тем, что люди нуждаются во Христе, — до последних дней своей жизни. Об этом многие из нас могут свидетельствовать. И все вместе мы можем за это благодарить Господа.

Отец Петр был действительно миссионером, и в эти дни мы видели своеобразный урожай полноты его жизни. Из разных уголков России и других стран (не говоря уже о его родной Словакии) приходят сердечные слова благодарности, сочувствия и молитв. Прекрасен и обилен тот духовный урожай, который дал Господь, и дает через отца Петра, Своего верного служителя. Но этот урожай еще не полон, поскольку отец Петр сеял щедро, до конца; я уверен, что семена добра, которые он посеял, еще дают и продолжат давать всходы, а в свое время приносить обильные плоды.

Одно из главных свидетельств об о. Петре: он был созидателем, строителем. Речь не о том, сколько храмов и различных церковных зданий он построил в своей жизни, хотя мы надеемся, что эти многочисленные материальные строения в разных местах будут многие десятилетия и века красноречивыми свидетелями труда ради многих людей, других поколений. На самом же деле, о. Петр был неустанным созидателем, строителем человеческого общения и общения в Боге. Он притягивал к себе многих людей своей улыбкой, своей простотой, своим характером, своим стремлением делиться и также своей глубокой верой в воскресшего Христа.

Он хотел делиться даром Слова Божьего и с жаром проповедовал всюду, где находился. С какой жертвенностью, мужеством и постоянством он был служителем таинства примирения и покаяния в исповедальне! В этом всем он напоминал нам воскресшего Христа.

И конечно, нельзя не сказать, каким гостеприимным и хлебосольным был отец Петр, как любил угощать и праздновать. И в этом тоже мы можем видеть не только человеческую широту характера, но пророческий знак: предвкушение радости, которую даст Господь, когда вновь соберет нас вокруг Себя и удостоит нас участия в бесконечном и самом прекрасном пире, во Славе Божией. Вот что приготовил нам Господь, вот к чему Он ведет нас, и вот что нам являют такие пастыри, как отец Петр.



Епископ Николай Дубинин

(Фото Ольги Галкиной)

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери