Минула ещё одна спокойная ночь: состояние Папы улучшается

Зал Печати сообщает, что ночь с четверга на пятницу прошла для Святейшего Отца мирно. Понтифику больше не требуется постоянный доступ к кислороду, но для полной уверенности нужно больше времени.

Состояние здоровья Папы Франциска продолжает демонстрировать положительную динамику. Согласно утренней информации, опубликованной 28 февраля 2025 года, минувшая ночь, как и предыдущие дни, прошла мирно, 88-летний понтифик отдыхает и набирается сил.

В бюллетене, опубликованном пресс-службой Ватикана вечером 27 февраля, сообщалось, что Папа Римский больше не получает кислород исключительно через носовые канюли, а иногда использует обычную дыхательную маску. Это свидетельствует об улучшении клинического состояния, однако, как подчеркивают врачи, для окончательной уверенности потребуется еще несколько дней стабильности.

Важно отметить, что уже второй раз подряд в коммюнике Апостольского Престола не содержится упоминания о «серьёзной» ситуации.

Поддержка верующих остается сильной и постоянной. Накануне четвертый вечер подряд более тысячи человек собрались на площади Святого Петра, чтобы помолиться за здоровье Франциска. В этот четверг службу по четкам Розария возглавил кардинал Бальдассаре Рейна.