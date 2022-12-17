Минкульт Греции поблагодарил Ватикан за решение передать Афинам три фрагмента Парфенона

Министерство культуры и спорта Греции благодарит Папу Римского Франциска за решение передать Афинам три фрагмента храма Парфенона из коллекции ватиканских музеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы греческого ведомства.

«Министерство культуры и спорта Греции приветствует объявленное Ватиканом решение Папы Римского Франциска о возвращении Греции трех фрагментов фриза и метопы Парфенона, хранившихся с XIX века в ценных коллекциях музеев Ватикана», — говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы минкульта.

Как отметило ведомство, по просьбе Патриарха Константинопольского Варфоломея Папа Римский Франциск был рад вернуть фрагменты скульптурных композиций Парфенона через церковные инстанции Греции. «В «дарении» Папы Франциска, сделанном [предстоятелю Элладской Православной Церкви] архиепископу Иерониму, подчеркивается духовный и дружеский характер папского жеста по отношению к Элладской Православной Церкви. Выражается благодарность Министерства культуры и спорта и лично министра культуры и спорта Лины Мендони за великодушное решение Папы Франциска», — отметили в ведомстве.

По словам Минкульта, «это решение является подспорьем в усердных усилиях правительства Греции и лично [премьер-министра] Кириакоса Мицотакиса с июля 2019 года по возвращению скульптур Парфенона из Британского музея и их воссоединению со скульптурами, выставленными в Музее Акрополя».

Папа Римский Франциск решил передать предстоятелю Элладской Православной Церкви архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму II три фрагмента Парфенона из коллекции ватиканских музеев.

Как указывается в распространенном в пятницу сообщении службы печати Святейшего Престола, это решение свидетельствует о желании продолжать экуменическое сближение.

«Папа Римский Франциск в качестве конкретного жеста искреннего желания продолжать экуменический путь решил передать в дар Иерониму II, архиепископу Афинскому и всея Эллады три фрагмента Парфенона, веками хранившиеся в папских коллекциях, ныне в музеях Ватикана, где их видели миллионы посетителей со всего мира», — говорится в сообщении.

Парфенон — памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе, главный храм в древних Афинах, посвященный покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Девственнице. Построен в 447-438 годах до н. э. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии, там ведутся восстановительные работы. Парфенон входит в музейно-археологический комплекс Акрополя.