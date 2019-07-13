Миграционные потоки священников: статистика

Центральный отдел статистики Церкви, действующий при Госсекретариате Ватикана, подготовил краткий обзор миграционных потоков священников. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Поскольку Отдел не располагает данными об иеромонахах, статистика включает только епархиальное духовенство. В обзоре сравниваются данные, относящиеся к 1978, 2005, 2013 и 2017 годам, и учитываются перемещения пресвитеров не только между частями света, но и внутри континентов.

В 2017 году мигрировали всего 19 тысяч священников – примерно столько же, что и в 2013 году, и на 21,3 процента больше, чем в 2005-м. Если же сравнивать с 1978 годом, то миграционный поток священников, наоборот, сократился почти на 26 процентов.

В Европе сосредоточена половина мирового числа иммигрировавших священников, в то время как покинули Европу 36,7 процента всех эмигрировавших. В Америке проживают 36 процентов всех пресвитеров-иммигрантов, в то время как ее пределы покинули 30,6 процента всех священников-эмигрантов. В Африку прибыли 6,6 процента мирового числа иммигрантов, зато этот континент покинули более 30 процентов мирового числа священников-эмигрантов. В Азии эти цифры составляют соответственно 5,8 и 17,4 процента, а в Океании – 2,1 против 0,6 процента.

За период с 1978 по 2017 год число епархиальных священников-иммигрантов достигло в среднем 7,2 процента от всех инкардинированных священников. На первом месте по их числу Африка, на последнем – Америка. Следует отметить, что в Африке и Азии в течение всего проанализированного периода число убывших епархиальных священников всегда превышало число прибывших. В Европе же и Океании, наоборот, число священников-иммигрантов всегда превышало число эмигрантов. Миграционный поток епархиальных священников, инкардинированных в Африке и Азии, главным образом идет в направлении к Америке и Европе, восполняя тем самым недостаток священников в этих регионах.

Отдел статистики делает вывод, что миграционные потоки священников в изученный период сыграли важную роль, однако масштабы этого феномена всегда оставались довольно ограниченными, за исключением Европы и Америки. Что касается прогнозов, то Отдел статистики не исключает, что произойдет рост миграционных потоков епархиального духовенства в виду равномерного распределения ресурсов и взаимного обогащения. В настоящее время в Европе и Америке сосредоточены самые пожилые епархиальные священники, — но и пастырские нагрузки также уменьшаются. В Азии же и еще больше – в Африке — растет число призваний, и, вероятно, они смогут в будущем заменить европейских и американских пресвитеров. Однако это лишь одна из гипотез, поскольку возможно и другое развитие событий: именно там, где растет число призваний, в целом растет и Церковь, растут и пастырские нагрузки, требующие большего числа священников, — которые останутся на родине и не смогут восполнить недостаток духовенства в Америке и в Европе.