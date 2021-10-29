МИД: переговоры Лаврова с представителем Ватикана пройдут 9 ноября в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 ноября проведет переговоры с секретарем Святейшего Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«9 ноября запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с секретарем Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Он в период с 8 по 10 ноября будет находиться в нашей стране с визитом», — сказала Захарова на брифинге 28 октября.

В ходе встречи планируется обмен мнениями о перспективах российско-ватиканского двустороннего сотрудничества и взаимодействия на многосторонних площадках, а также обсуждение актуальной международной повестки дня, добавила она.



Источник: Интерфакс