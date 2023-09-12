Межрелигиозный форум, организованный Общиной святого Эгидия, открылся в Берлине

Церемония открытия межрелигиозного форума «Дерзновение к миру. Диалог религий и культур», организованного Общиной святого Эгидия, состоялась 10 сентября в Берлине, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Службу коммуникации ОВЦС.

Участников и гостей мероприятия приветствовал основатель общины Андреа Риккарди. Он обратил внимание слушателей на актуальность заявленной темы и пожелал собравшимся плодотворной работы.

На пленарном заседании также выступили президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, великий имам Университета «Аль-Азхар» (Египет) Ахмад ат-Тайеб, президент Республики Гвинея-Биссау Умару Сисоку Эмбало, генеральный секретарь Всемирного совета Церквей доктор Джерри Пиллэй, раввин Золт Балла, председатель совета Евангелической церкви в Германии Аннет Куршус и председатель Католической епископской конференции Германии епископ Лимбургский Георг Бетцинг.

В качестве почетного гостя в открытии форума принял участие архиепископ Рузский Тихон (Зайцев), управляющий Берлинско-Германской епархией.

Работа форума продлится до 12 сентября. В это время на различных площадках Берлина пройдут тематические секции, конференции и круглые столы, на которых обсудят вопросы преодоления бедности и социального неравенства, взаимодействия религий и культур, вызовов современного мира, связанных с изменениями климата, развитием искусственного интеллекта и др.