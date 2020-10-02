Межрелигиозный духовный просветительский центр построят в Новой Москве

Межрелигиозный социально-просветительский культурный центр планируется построить в Коммунарке к 2022 году, проект поддержали представители всех традиционных религий России и столичные власти, сообщили в четверг в Московском муфтияте и Духовном собрании мусульман России (ДСМР).

«На строительство выделен земельный участок более 5 гектаров. Строительство межрелигиозного социально-просветительского культурного центра будет полностью финансироваться за счет меценатов и религиозных организаций», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

По информации ДСМР, основная цель проекта – объединение традиционных религий России на одной территории. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут делиться культурно-религиозными традициями и просвещать всех заинтересованных людей. Также в центре будет организована единая площадка для проведения рабочих групп и обсуждений с целью совместного решения острых социальных вопросов.

Современный социально-культурный комплекс будет оснащен всеми удобствами, в том числе для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, отмечается в пресс-релизе. Для незрячих граждан на территории комплекса будет открыта специальная школа. Посетители смогут проходить различные обучения, мастер-классы от ведущих экспертов в своих областях, посещать музейные композиции и участвовать в других проектах.

По данным инициаторов проекта, в 2022 году Россия примет всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу под эгидой ООН. «Межрелигиозный социально-просветительский культурный центр станет прекрасным примером для зарубежных стран того, как Россия работает в этом направлении», — заверяют организаторы.