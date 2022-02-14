Межрелигиозная молодежная встреча состоялась в Москве

Межрелигиозная молодежная встреча состоялась 8 февраля в Культурном центре «Покровские ворота». Общение молодых представителей Русской Православной Церкви (РПЦ), Римско-Католической Церкви (РКЦ), Духовного управления мусульман России (ДУМР), Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России (ЕЛЦР) было приурочено к Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений, которая по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно проходит в первую неделю февраля, а также к Международному дню человеческого братства, который отмечается 4 февраля тоже по инициативе ООН. Спикерам было предложено обсудить вопросы межрелигиозного диалога в молодежной среде, христианские и мусульманские юбилейные даты и мероприятия, которые намечены на 2022 год, объявленный Годом культурного наследия народов России, и другие темы.

Иеродиакон Петр (Ахматханов), сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) убежден, что межрелигиозный диалог в молодежной среде необходим, и ничто не мешает молодым людям «в отрытом обществе» узнавать веру и культуру друг друга. Ничто, кроме инерции советского безрелигиозного прошлого, которое еще транслирует в семьях старшее поколение, а также «отсутствие религиозного чувства» у многих, кто считает себя приверженцем той или иной религии. «Постсоветское общество не всегда адекватно реагирует на религиозные темы. Как можно делиться [верой в молодежной среде], если даже родители не знают, в чем состоит вера. Внешняя атрибутика – да, ритуалы, обычаи и т.д… Религиозность большинства людей в России стоит на примитивном уровне», – сказал отец Петр. Он сетует на отсутствие должного религиозного образования в школах, на то, что многие родители, будучи номинальными православными, отказались от «Основ православной культуры» и выбрали «совершенно аморфный предмет» «Светская этика». В результате «многие стыдятся говорить о своей вере», «делиться этим богатством не принято в школе», а детям трудно «ориентироваться в религиозной географии». Неудивительно, что и межрелигиозный диалог «в народе» воспринимается как «что-то непонятное». Иеродиакон рассказал о межрелигиозных мероприятиях, в которых участвует Московский Патриархат. В частности, он высоко оценивает опыт совместного благотворительного служения религиозных общин России в помощь населению Сирии, которое (служение) координирует Межрелигиозная рабочая группа по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. «Это большой опыт не только благотворительности, но и межрелигиозного сотрудничества, такого не было ни в одной стране в мире. Мы будем этот опыт развивать и улучшать», – сказал отец Петр. Он также упомянул деятельность Христианского межконфессионального консультативного ко­митета стран СНГ и Балтии (ХМКК), который уделяет внимание обсуждению проблем молодежи. При этом выступавший подчеркнул, что в традиционных религиях России так заведено, что чаще вопросы молодежи решают старшие, «более мудрые» единоверцы. «А надо научиться привлекать молодежь к решениям в жизни религиозной общины», – отметил представитель Московского Патриархата.

Владислав Телегин, координатор по детской и молодёжной работе ЕЛЦР, отметил, как важно само по себе осознание уникальности нашей страны, многонациональной и многорелигиозной. По его мнению, важен не только официальный межрелигиозный диалог на уровне духовных лидеров, но и «живые, от сердца к сердцу, от человека к человеку мостики, которые обогащают, особенно молодежь». Он рассказал об опыте молодежной лютеранской общины, члены которой посещали храмы и общины других религиозных организаций. Особенно запомнились им слова благодарности, которые они услышали в Армянской Апостольской Церкви: там рассказали, что лютеране Эстонии предоставляли армянам возможность совершать богослужения в лютеранских церквях. По наблюдениям Телегина, для большинства молодых людей «религиозные объединения – это как музей, театр, часть истории, культуры, они туда сами не заходят, их затаскивают бабушки, родители». Это вызов для религиозных деятелей: «как актуализировать для молодежи свой опыт веры, при этом не теряя своей идентичности, своего фундамента?». В частности, необходимо подумать о том, на каком языке религиозная организация обращается к миру: зачастую это застывший, «цементный язык» проповеди, который вряд ли может быть услышан молодыми людьми. Из конкретных дел и мероприятий, которые могут быть интересны для молодежи в ближайшее время, представитель ЕЛЦР назвал программу научных конференций, благотворительных концертов, социальных акций, приуроченную к 505-й годовщине Реформации, а также работу над созданием Музея протестантизма и Культурного центра при соборе Петра и Павла в Москве.

Ильгизар Давлетшин, руководитель Департамента образования и науки ДУМР, согласен, что для развития межрелигиозного диалога необходимо преодолевать невежество, просвещать молодежь. В частности, распространению стереотипных взглядов на разные религии препятствовал бы школьный религиоведческий курс, полагает он. «Познавая другие религии, мы лучше узнаем свою религиозную традицию – я более осознанно смотрю на ислам, изучая другие культуры», – сказал он, добавив, что подобным просветительством занимается журнал «Минарет ислама», который читают и молодые мусульмане. Говоря о мероприятиях, которые способствуют развитию межрелигиозного диалога, Давлетшин упомянул Первый молодежный мусульманский форум, в котором приняли участие представители Католической и Лютеранской Церквей; обширную программу в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в которой тоже приглашены принять участие представители других религий в разных городах России. 2022 год, объявленный в России Годом культурного наследия народов России, планируется отметить рядом мероприятий, в которых межрелигиозная тематика будет расширена до межкультурной, межнациональной, к участию будут приглашены не только религиозные организации, но и представители диаспор, молодежных организаций, молодые исследователи религии.



Одним из самых заметных и для многих неожиданных событий минувшего года в области межрелигиозного диалога стал выход в мусульманском издательстве «Медина» первого русскоязычного перевода третьей энциклики Папы Римского Франциска «Fratelli tutti» («Все братья»). Как рассказала модератор круглого стола Оксана Пименова, руководитель молодежного центра Архиепархии Божией Матери в Москве, об этом с благодарностью вспоминают молодые католики, которые еженедельно собираются для обсуждения этой энциклики. Она пригласила представителей религиозных общин на открытые встречи католической молодежи, начиная со столичных, при Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, и заканчивая международной встречей с Папой Римским во время Всемирного дня молодежи в 2023 г., которая тоже открыта для всех желающих, независимо от вероисповедания. Как считает Пименова, активистам из других религий и конфессий также интересно было бы поучаствовать в общении с немецкой католической делегацией, которая прибудет в Москву в июне для обсуждения экологических проблем. Все эти возможности позволяют молодым людям «переосмыслить свою духовную жизнь», изменить отношение к другим религиям и исповеданиям, воспринять свою религию «не только как свой личный опыт, но как то богатство, которое может меня объединять с другими», отметила Пименова. И такой запрос в молодежной среде есть: будучи учителем обществознания, Ольга Пименова свидетельствовала о том, что многие школьники «задают хорошие, провокационные вопросы, хотят делиться своим опытом, потому что жажда смысла заложена в каждом человеке, и молодые наиболее чувствительны в этом плане, они еще максималисты, очень восприимчивы – и в этом надежда для меня». Ведущая с энтузиазмом поддержала высказанные на встрече идеи, которые «позволяют больше узнать о другом, о мире его конфессии – тут большое поле для любопытства».

Источник: Благовест-инфо