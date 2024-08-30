Межъепархиальные «Супружеские встречи» прошли в Листвянке (Иркутская область)

С 9 по 11 августа 2024 г. в поселке Листвянка на Байкале прошли «Супружеские встречи» — трёхдневные реколлекции для супружеских пар из двух соседних российских католических епархий — Преображенской (Новосибирской) и Св. Иосифа (Иркутской). На мероприятие приехали пары из Новосибирска, Томска, Иркутска, Читы. Вёл духовные упражнения священник из Иркутска о. Владимир Сек, SVD. Ему помогали сестра Юлиана Готковска SSpS из Кемерова и семинарист Андрей.

Вот некоторые тёплые отзывы от участников встречи:

«Спасибо за возможность оторваться от бесконечных дел и забот, и побыть вдвоём. Мы испытали перезагрузку отношений, сказали друг другу много добрых слов, и испытали новые чувства друг к другу».

«Огромная благодарность команде аниматоров, а также всему коллективу участников за эти прекрасные реколлекции, благодаря которым я смог многое понять».

«Время, проведённое здесь, — большая ценность для меня и моего мужа. Мы вновь обновили наши чувства и стали ещё ближе друг к другу. Благодарим вас за ваше служение».

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Мы благодарим всех, кто участвовал в организации этих встреч — это большая работа, а также всех участников за то, что вы решились приехать и провести это время без каких-либо конкретных ожиданий!

Напоминаем, что уик-энд «Супружеские встречи» проходит в форме выездных реколлекций. Вы попадёте в атмосферу, в которой сможете пережить нечто необычное и романтическое, даже если сегодня вы испытываете некоторые трудности в вашей супружеской жизни.

На эти реколлекции мы приглашаем каждую супружескую пару, которая стремится к развитию совместной жизни и полноте семейного счастья. Отзывы супругов, прошедших эти упражнения, свидетельствуют о том, что даже пары, находящиеся в кризисе, могут заново обрести тёплые чувства друг к другу, а супруги, только начинающие свой путь, могут заложить крепкий фундамент своих отношений.

Участниками реколлекций могут быть все желающие супружеские пары, независимо от вероисповедания, возраста и стажа супружеской жизни. Приветствуется участие священников и сестёр-монахинь.

Следите за анонсами новых встреч в группе в ВКонтакте: https://vk.com/sup_vstrechi

Все вопросы можете задавать Марку Багинскому +7-923-432-28-48 (Преображенская епархия).

До встречи!



Источник: Центр семьи Преображенской епархии в Новосибирске