Международный день благотворительности: Бог – первоисточник любви

5 сентября, в день памяти святой Матери Терезы Калькуттской, ООН отмечает Международный день благотворительности. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Пример Матери Терезы Калькуттской не перестает привлекать людей во всём мире, как верующих, так и неверующих. Зримым знаком этой универсальной силы, которой обладает «святая самых последних», является тот факт, что в годовщину ее кончины, наступившей 5 сентября 1997 года, в день, когда совершается ее литургическая память, ООН отмечает Международный день благотворительности. Как напомнил в интервью Vatican News президент международной католической организации Caritas Internationalis, префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Антонио Тагле, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об этом празднике 17 декабря 2012 года, и в ее тексте Мать Тереза открыто упоминается как пример любви к нуждающимся. «Признав, что милосердная любовь ведет к социальной сплоченности и к миру, – отметил кардинал Тагле, — ООН желает заинтересовать и мобилизовать людей и организации, призывая помогать другим посредством филантропической деятельности». Однако для Церкви этот день значит нечто большее, нежели филантропия: Мать Тереза – одна из святых покровительниц Caritas Internationalis – своей жизнью засвидетельствовала, что первоисточником милосердной любви является Бог. «Бог есть любовь», – гласит Евангелие, Любовь – это имя нашего Бога. Он отдает Свою жизнь, прощает грешников, защищает слабых, насыщает землю, страдает вместе с бедными и сопровождает оставленных. В Иисусе Христе любовь Бога победила смерть.

Духовность и свидетельство святой Матери Терезы и Миссионерок милосердия, подчеркнул кардинал, могут нам помочь пережить непростое время пандемии КОВИД-19, которая находится в центре сегодняшнего Международного дня благотворительности. «Все мы, – пояснил иерарх, – призваны совершать дела милосердия, чтобы помочь в нужде и содействовать миру и стабильности». Кардинал Тагле призвал верующих задаться вопросом: пробудила ли в нас нынешняя пандемия любовь или же сделала нас еще равнодушнее? «Сегодня более, чем когда-либо, мы нуждаемся в настоящей любви со стороны настоящих людей», – сказал в заключение филиппинский иерарх.