Международный день благотворительности: Бог – первоисточник любви

Международный день благотворительности: Бог – первоисточник любви

Сентябрь 05, 2020

5 сентября, в день памяти святой Матери Терезы Калькуттской, ООН отмечает . Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Пример Матери Терезы Калькуттской не перестает привлекать людей во всём мире, как верующих, так и неверующих. Зримым знаком этой универсальной силы, которой обладает «святая самых последних», является тот факт, что в годовщину ее кончины, наступившей 5 сентября 1997 года, в день, когда совершается ее литургическая память, ООН отмечает Международный день благотворительности. Как напомнил в интервью Vatican News президент международной католической организации Caritas Internationalis, префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Антонио Тагле, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об этом празднике 17 декабря 2012 года, и в ее тексте открыто упоминается как пример любви к нуждающимся. «Признав, что ведет к социальной сплоченности и к миру, – отметил кардинал Тагле, — ООН желает заинтересовать и мобилизовать людей и организации, призывая помогать другим посредством филантропической деятельности». Однако для Церкви этот день значит нечто большее, нежели филантропия: – одна из святых покровительниц Caritas Internationalis – своей жизнью засвидетельствовала, что первоисточником милосердной любви является Бог. «Бог есть любовь», – гласит Евангелие, Любовь – это имя нашего Бога. Он отдает Свою жизнь, прощает грешников, защищает слабых, насыщает землю, страдает вместе с бедными и сопровождает оставленных. В Иисусе Христе любовь Бога победила смерть.

Духовность и свидетельство святой Матери Терезы и Миссионерок милосердия, подчеркнул кардинал, могут нам помочь пережить непростое время пандемии КОВИД-19, которая находится в центре сегодняшнего Международного дня благотворительности. «Все мы, – пояснил иерарх, – призваны совершать дела милосердия, чтобы помочь в нужде и содействовать миру и стабильности». Кардинал Тагле призвал верующих задаться вопросом: пробудила ли в нас нынешняя пандемия любовь или же сделала нас еще равнодушнее? «Сегодня более, чем когда-либо, мы нуждаемся в настоящей любви со стороны настоящих людей», – сказал в заключение филиппинский иерарх.

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