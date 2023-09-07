Международная встреча православной молодежи прошла в Румынии

3 500 делегатов в возрасте от 16 до 35 лет приняли участие в Международной встрече православной молодежи (ITO), прошедшей в румынской Тимишоаре с 31 августа по 3 сентября, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Basilica.ro.

Во встрече приняли участие юноши и девушки из всех епархий Румынской Православной Церкви (в том числе за пределами Румынии), а также представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Болгарской, Элладской, Албанской, Польской, Чешских земель и Словакии, Македонской (Охридская архиепископия) Православных Церквей. Делегации молодых людей сопровождали священники из их епархий.

Темой международной встречи стали слова Христа из Евангелия от Иоанна: «Вы – друзья мои» (Ин. 15:14).

Международные встречи православной молодежи ITO проходили ежегодно начиная с 2014 года. Встреча в Тимишоаре — первая после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Следующее мероприятие пройдет в Бухаресте в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие Румынского патриархата.