Международная организация Save the children: положение детей и подростков ухудшилось

В мире постоянно растет число детей, живущих в неприемлемых условиях. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

400 миллионов детей и подростков во всем мире живут в зонах военных действий; 5,7 миллиона детей младше пяти лет голодают; 258 миллионов не имеют доступа к образованию. Более миллиарда детей живут в регионах с высоким риском наводнений, засух и других климатических бедствий. Около 60 миллионов являются мигрантами, беженцами или эвакуированными. Эти данные были обнародованы международной организацией Save the children накануне Всемирного дня детей и подростков, отмечавшегося 20 ноября. Именно в этот день тридцать лет назад была подписана Конвенция ООН о правах ребенка: сегодня, три десятилетия спустя, Save the children вновь призывает правительства и организации защитить и гарантировать права несовершеннолетних.

Пандемия коронавируса нанесла тяжелый удар по детям и подросткам. 258 миллионов детей школьного возраста уже до пандемии не имели доступа к образованию, а за период санитарного кризиса это число увеличилось на 10-16 миллионов: именно столько детей никогда не вернутся в школу из-за экономических последствий COVID-19, поскольку они вынуждены работать или заключать ранние браки. Девочки в этой ситуации подвергаются наибольшему риску: по прогнозам Save the children, к 2030 году число девочек, принужденных к браку, вырастет на 10 миллионов. Более 22 тысяч девочек ежегодно умирают от осложнений беременности и родов, то есть около 60 девочек в день.

Что касается голода, то среди детей он достиг беспрецедентных с начала века масштабов. С 2019 года число голодающих детей выросло на 50 процентов. Более 2 миллионов детей ежегодно умирают от истощения, то есть 1 ребенок каждые 15 секунд. Ожидается, что в течение нескольких ближайших месяцев на 2,6 миллиона вырастет число детей с хроническим недоеданием и на 9,3 миллиона – с острым истощением. Всего же число детей, страдающих недоеданием, в ближайшие месяцы вырастет на 200 миллионов.

Директор итальянского представительства Save the children Даниела Фатарелла заявила, что в Италии за 15 лет детское население сократилось на 600 тысяч, то есть сегодня несовершеннолетних в стране всего 16,7 процента. В крайней нищете живет миллион итальянских детей и подростков, а процент молодежи, которая не учится и не работает, — самый высокий в Европе.