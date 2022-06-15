Международная медицинская конференция с участием Католической Церкви прошла в Белоруссии

9 июня 2022 г. в белорусском Витебске состоялась 18-я Международная медицинская конференция «Проблемы медицинской этики в современном мире», подготовленная и проведенная при участии Католической Церкви, сообщает портал Витебской епархии Catholicnews.by.

XVIII Международная медицинская конференция «Проблемы врачебной этики в современном мире», собрала в Витебске медиков, представителей духовенства, учёных для обсуждения данных проблем. Медицинские конференции в этом городе проходят ежегодно. Последние шесть лет организацию конференции осуществляют священники Общества Иисуса (куратор проекта — свящ. Клеменс Верт, SJ). В конференциях ранее традиционно принимали участие медики, священники, учёные из Белоруссии, Ватикана, Италии, Нигерии, Польши, России, Украины, Франции, Швейцарии, Шри-Ланки.

Были обсуждены актуальные проблемы медицины последних лет, такие инфекционные заболевания, как COVID-19, ВИЧ/СПИД, гепатиты, туберкулёз, а также антибиотикорезистентность. Кроме того участники затронули новые вопросы не только в сфере лечебной практики, но и этики, морали, философии.

Стоит отметить, что при содействии отца Клеменса Верта была переведена на национальные языки Республики Беларусь «Новая хартия работников здравоохранения» Папского Совета по пастырскому попечению о работниках здравоохранения и с этим документом во время конференции знакомились представители медицинского сообщества.

Конференцию приветственной речью открыл Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич. Дипломат подчеркнул, что для Церкви является приоритетом забота о жизни каждого человека, чтобы все люди имели равный доступ к оказанию медицинской помощи и системе здравоохранения во всех странах. Как гласит латинское изречение «В здоровом теле – здоровый дух». Здоровье общества духовное неразрывно связано со здоровьем нации и доступности здравоохранения для всех людей. «Как представитель Католической Церкви буду вместе с вами вносить свой вклад для блага белорусского общества и народа» – заключил прелат.

Участников конференции приветствовал ординарий Витебской епархии Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь, председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Олег Буткевич. Обращаясь к присутствующим, иерарх отметил: «Бог даёт людям жизнь, здоровье, но современный мир игнорирует этот дар, в погоне за материальной выгодой, комфортом, званием, мнимым благополучием. Человеческое тело не только являет собой функционирующие ткани, набор химических элементов, но прежде всего заключает в себе душу – Божий дар.» Этот форум поднимает и обсуждает вопросы морали и этики наряду с медицинскими аспектами. Епископ Олег Буткевич благословил участников и работу конференции.

Работу конференции открыл её модератор, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Николай Каспирович. В своём выступлении он подчеркнул: «Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в нашу жизнь. Но мы смогли адаптироваться к сложившимся условиям и найти инновационные решения этой проблемы. Единство общества и государства, масштабная мобилизация здравоохранения на всех уровнях в кратчайшие сроки позволили эффективно противостоять вызовам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Новый виток в развитии получило сотрудничество между органами здравоохранения и религиозными организациями. Существующий позитивный опыт взаимодействия здравоохранения с представителями различных религиозных конфессий является основой для продолжения сотрудничества и активации совместных усилий не только в сфере оказания медицинской помощи и профилактики различных заболеваний, но и в укреплении духовных традиций медицины и общественной жизни в целом.»

Руководитель Республиканского центра биоэтики Валерия Сокольчик в своём сообщении на тему «Уважение к пациенту – этическая основа поведения медицинских работников» озвучила вопрос, который задаёт себе каждый человек, столкнувшись с болезнью: «Что нужно человеку, когда весь его привычный уклад жизни рушится из-за болезни и он попадает в лечебное учреждение?» В докладе обсуждались понятия автономии, человекоцентризма, пациентоориентированности, эмпатии и конфиденциальности данных пациента, которые важны в повседневной работе медиков.

Профессор кафедры инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета Владимир Циркунов выступил с докладом «Этика: ВИЧ, гепатиты, социальная справедливость»

Влиянию алкоголя на течение коронавирусной инфекции в период пандемии COVID-19 было посвящено выступление доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой психиатрии и наркологии УО «Витебский государственный Ордена Дружбы народов медицинский университет» Андрея Кирпиченко.

Старший преподаватель кафедры патологической анатомии с курсом судебной медицины УО «ВГМУ» Виталий Огризко выступил с сообщением на тему «К вопросу о посмертных морфологических изменениях внутренних органов у лиц, умерших от инфекции COVID-19».

Социально-этические последствия длительной самоизоляции, обусловленной противоэпидемическими мероприятиями от COVID-19, анализировал в своём выступлении доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой персонализированной и доказательной медицины ФПК и ПК из Витебска Иван Жильцов.

Протоиерей Владимир Быстряков, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и естественнонаучного образования УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» выступил с докладом «Влияние пандемии COVID-19 на использование дистанционного обучения в зарубежных университетах».

Итоги конференции подвёл епископ Олег Буткевич.

По материалам конференции издан сборник тезисов докладов, который доступен в электронном виде: http://med-konf.pro-christo.catholic.by/