Международная экуменическая встреча в Улан-Баторе. Папа: религии призваны взращивать надежду

В ходе апостольского визита в Монголию утром 3 сентября Папа Франциск обратился с речью к участникам экуменической международной встречи на сцене HUN Theatre в Улан-Баторе. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что удивительные небеса и земля Монголии напоминают о всеобщем призвании смотреть ввысь, чтобы найти свой путь на земле. По словам Папы, встреча духовных лидеров говорит о том, что религиозные традиции, в их самобытности и разнообразии, являются огромным потенциалом добра на службе обществу:

«Если бы главы государств выбирали путь встречи и диалога с другими, то внесли бы решающий вклад в прекращение конфликтов, от которых страдают многие народы».

История Монголии преисполнена гармонии между религиозными традициями, подчеркнул Епископ Рима, но «насколько нам удаётся быть в гармонии с другими паломниками на земле?». Любая человеческая жизнь, а тем более любая религия, обязана «измерять себя» конкретным альтруизмом, который выражается в поиске другого и великодушном сотрудничестве с ним. Альтруизм создаёт гармонию, а где гармония – там понимание, процветание, красота; и, напротив, закрытость, навязывание, фундаментализм и идеологическое принуждение разрушают братство, нагнетают напряжённость и подрывают мир. Святейший Отец подчеркнул: делясь наследием мудрости, религии призваны защищать человека от близорукой погони за прибылью и благополучием; они должны предлагать миру гармонию, которую не может дать один лишь технический прогресс, направленный на земное измерение. Внимание к одним лишь материальным интересам губит саму землю, путает прогресс с регрессом, о чём свидетельствует многочисленная несправедливость, преследования и конфликты, разрушение окружающей среды и человеческих жизней. Религии должны напоминать человеку о небесах, для которых он создан.

По словам Святейшего Отца, Монголия хранит и может предложить миру великое наследие мудрости: уважение традиций, старших и предков, заботу об общем доме, ценность тишины и внутренней жизни, бережливость и гостеприимство, солидарность, простоту и «определённый экзистенциальный прагматизм», направленный на благо человека и общества.

Папа рассказал о своём очаровании традиционными монгольскими юртами: гэр – место дружеского общения, встреч и диалога – всегда гостеприимно открыт для всех, также для католических миссионеров. Структура гэра напоминает об открытости к Божественному: время в нём измеряется солнечным лучом, проникающим через верхнее отверстие и скользящим по интерьеру. «Таким образом человеческое сосуществование, протекающее в круговом пространстве, постоянно отсылает к своему вертикальному, трансцендентному, духовному призванию».

Епископ Рима подчеркнул ответственность религий, особенно в этот исторический час, «поскольку наше поведение должно подтверждать на деле учения, которые мы исповедуем»: тогда не будет путаницы между верой и насилием, святостью и навязыванием, духовностью и сектантством. Каждый религиозный институт обязан уважать совесть других и ставить своей целью всеобщее благо.

Католическая Церковь, заверил Папа, желает идти путём культурного, экуменического и межрелигиозного диалога. Её вера основана на вечном диалоге между Богом и человечеством, воплощённом в Иисусе Христе. Со смирением и в духе служения Учителя Церковь предлагает своё наследие каждому человеку и каждой культуре, будучи внимательной к другим религиозным традициям. Диалог не противопоставляется благовестию: он не сглаживает различия, но помогает понять и сохранить их своеобразие, позволяя им стать взаимным богатством, подчеркнул Святейший Отец.

В конце речи Епископ Рима призвал верующих других религий:

«Пусть молитвы, которые мы возносим к небу, и братство, которым мы живём на земле, взращивают надежду! Пусть они будут простым и достоверным свидетельством нашей духовности, того, что мы идём вместе, устремив взгляд ввысь, что мы живём на земле в гармонии, как паломники, призванные хранить атмосферу дома для всех».