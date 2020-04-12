Месса Святой Пасхальной Ночи в Кафедральном соборе Новосибирска-2020: ликование праздника в условиях режима самоизоляции (+ФОТО)

Кульминация Священного Пасхального Триденствия – богослужение Святой Ночи Воскресения Христова, открывающее собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период, по древней традиции, воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения.

Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменяются бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение Слава в вышних Богу…, которое мы не слышали на протяжении всего Великого Поста, вновь играет орган, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное Аллилуйя!

К сожалению, главная Святая Месса года, как и все прочие богослужения Страстной седмицы и Священного Пасхального Триденствия, проходила в условиях всё еще длящегося режима самоизоляции, то есть без физического участия верных. Владыке Иосифу Верту сослужили трое священников – генеральный викарий для католиков византийского обряда на территории России архимандрит Иван Лега, настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин и директор культурно-просветительского центра «Иниго» отец Янез Север, SJ, – а поддерживали их молитвами и песнопениями сестры-евхаристки и регент приходского хора Валерия Беляевскова. Именно она возгласила Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet). Верующие же, как и в предыдущие дни, участвовали в богослужении «заочно» и «в духе», прильнув к экранам своих компьютеров и гаджетов: для них была организована прямая онлайн-трансляция.



Обильная трапеза Слова Божия, предлагаемая верным на Мессе Святой Ночи, посвящается главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, первыми свидетельницами которого стали жены-мироносицы, подводит черту всей череде осуществляющихся Провидением Божиим событий. В своей проповеди Преосвященный Иосиф Верт подчеркнул, что именно Святая Пасха Христова стала исчерпывающим ответом на экзистенциальные вопросы о смысле бытия, издавна занимавшие умы и сердца человечества (смотрите полный текст проповеди Владыки Иосифа).

По условиям карантина в нынешней Мессе Пасхальной Ночи были опущены некоторые важные обряды, в обычных обстоятельствах являющиеся ее неотъемлемыми атрибутами: чинопоследования благословения нового огня и торжественного возжжения Пасхальной Свечи, благословения воды и преподания катехуменам таинства Крещения, окропления верных святой водой в память о принятом ими Крещении, а также обряд благословения пасхальной пищи. Впрочем, как справедливо заметил в напутственном слове настоятель храма отец Денис Марчишин, ограничения в обрядности и внешней атрибутике Пасхального празднества едва ли смогут умалить внутреннюю радость подлинно верующего христианина от его встречи с Живым Господом, Учителем и нашим Братом – Иисусом Христом Воскресшим.

Необычное пасхальное богослужение в главном храме Преображенской епархии иллюстрирует фоторепортаж отца Янеза Севера, SJ: