Месса освящения мира и елея с участием епархиального духовенства прошла в Кафедральном соборе Новосибирска (+ фото)

Месса освящения мира и елея, совершаемая правящим архиереем в сослужении всего епархиального духовенства, установленная церковным календарем на утро Великого Четверга, в Преображенской епархии традиционно служится в Страстной вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери. Кроме события освящения елеев, в этот день отмечается «день священника», а пастыри публично обновляют свои данные при рукоположении обеты.

В прошлом 2020 году «Месса елеев» в столице Сибири также проходила в это освященное местной традицией время, однако Епископу у алтаря сослужили тогда лишь четыре священника, виной чему – введенный в связи с пандемией коронавируса режим самоизоляции, вынудивший католических пастырей служить в Страстную неделю исключительно «при закрытых дверях». В настоящее же время, хотя до окончания пандемии всё еще далеко, меры предосторожности значительно ослаблены, что и дало возможность провести одно из наиболее значительных богослужений года практически «в полном составе». И хотя не все пастыри смогли присутствовать на нем лично, всё же на Мессе елеев-2021 были представлены все приходы католической епархии от предгорий Урала до томской тайги, и от северной нефтегазоносной Югры до благодатных житниц Алтая.

Свое обращение к собратьям в священническом служении Владыка Иосиф Верт построил на базе размышлений о священстве Папы Франциска, прозвучавших в Великий Четверг прошлого, отмеченного жестким карантином года. Зачитывая слова Папы, Преосвященный Иосиф снабжал их своими комментариями. Мы приводим текст этой проповеди ниже.

Папа: Сегодня мне хотелось бы заявить о своей близости к священникам, всем без исключения священникам, от только что рукоположенного и вплоть до Папы. Все мы – священники. И епископы, и пресвитеры, все… Все мы помазаны, помазаны Господом. Мы помазаны, чтобы совершать Евхаристию, помазаны, чтобы служить. Увы, но сегодня мы не служили Мессу освящения елеев. Я всё еще не теряю надежды, что мы сможем отслужить ее до наступления Пятидесятницы, иначе ее придется перенести на будущий год. Но я не могу допустить, чтобы эта наша Месса не включала упоминания о священниках – тех, кто приносит себя в жертву Господу, кто служит.

Ред.: В действительности Месса освящения мира и елея в 2020 году в Риме так и не состоялась. Святейший Отец возглавит эту Мессу 1 апреля, в Великий Четверг сего года, после двухгодичной паузы.

Папа: Я не могу допустить, чтобы эта наша Месса не включала упоминания о священниках – тех, кто приносит себя в жертву Господу, кто служит. В последнее время более шестидесяти из их числа почили здесь, в Италии, оказывая помощь больным в госпиталях вместе с врачами, санитарами и санитарками. Они-то и являются этими «святыми по соседству» – священники, пожертвовавшие своей жизнью.

Владыка Иосиф: Папа назвал эту цифру в Великий Четверг прошлого года, а это было еще самое начало страшной пандемии. Теперь мы знаем, что ее жертвами в Италии стало гораздо больше священнослужителей.

Папа: Я думаю и о тех священниках, которые далеко от нас. Только сегодня я получил письмо от священника, исполняющего служение капеллана в местах заключения далеко отсюда. Он рассказал мне о том, как он проводит Страстную неделю вместе с заключенными. Это францисканец. Он из тех священников, что едут в далекие страны, чтобы и туда принести Евангелие, и там и умирают. Один епископ, служащий в такой стране, рассказал мне, что первым делом ведет вновь прибывших на миссионерскую территорию священников на кладбище, к могилам священников. Среди покоящихся здесь священников немало и молодых, умерших от эпидемических заболеваний или от местных специфических заболеваний. Они не были готовы к встрече с этими заболеваниями, у них не выработалось нужных антител. Их имен никто уже не помнит – это анонимные священники.

Владыка Иосиф: Я тоже вспоминаю одного «сибирского миссионера», который перед тем прослужил много лет в Африке. И он рассказывал о целых обширных кладбищенских участках на «черном континенте», где похоронены священники, в том числе и молодые священники. Многие такие захоронения относятся к началу XX века: тогда медицина еще не располагала нужными препаратами для лечения целого ряда распространенных в Африке болезней. И молодые миссионеры, прибывшие сюда для возвещения Евангелия, часто и быстро становились их жертвами. Но на их место заступали всё новые и новые молодые священники и продолжали их дело.

Папа: Я думаю о сельских священниках, обслуживающих по четыре, пять, семь сельских приходов. Они добираются до них зачастую по горной, пересеченной местности, и они прекрасно знают своих людей. Один из таких священников рассказал мне, что помнит по именам всех без исключения жителей вверенного его попечению села. «Да неужели?» – спросил тогда я. «Да даже всех собак знаю по их кличкам», – ответил мне он. Такие священники всех знают. Вот что значит священническая близость! Прекрасные, достойные священники…

Владыка Иосиф: В нашей епархии есть немало приходов, в которых священники обслуживают по десять и более отдаленных пастырских пунктов: порой их может быть и двадцать, и тридцать. Не знаю, как насчет собак, но всех своих верных они точно знают по именам!

Папа: Я думаю сегодня и повергаю свою молитву к алтарю и о вас, священники, ставшие в последнее время жертвами клеветы. Случается так, что они не могут выйти на улицу, потому что им говорят в лицо ужасные вещи – всё это в связи с пережитой всеми нами драмой, когда некоторые священники со своей стороны тоже совершили нечто ужасное и были разоблачены. Некоторые священники рассказывают мне, что всякий раз, когда они появляются на публике в духовном облачении, их начинают оскорблять, но они, тем не менее, продолжают исполнять свою миссию.

Владыка Иосиф: Нашу страну упомянутая Папой драма или трагедия по большей части обошла стороной. Но мы – частица Вселенской Церкви, и вместе со всею Церковью переживаем эти ужасные вещи. Несколько лет назад на стене ограды нашего Кафедрального собора кем-то была сделана ужасная надпись.

Папа: Грешные священники с епископами и грешным Папой не забывают просить прощения и сами учатся прощать: они знают, что это их призвание – просить о прощении и самим прощать. Все мы грешники. Священники, переживающие кризис, в недоумении, что им делать дальше, блуждающие во тьме…

Владыка Иосиф: Когда в одном из первых интервью Папу Франциска спросили: «Кто Вы?», его реакция была мгновенной: «Я грешник». Практически каждое свое выступление наш Папа завершает просьбой молиться за него. Нам следует научиться такому смирению.

Папа: Сегодня все вы, братья священники, предстоите со мною алтарю, вы – духовные лица. Я скажу вам только одно: не будьте упрямыми как Петр. Позвольте помыть себе ноги. Господь служит вам, Он близок вам, чтобы одаривать вас силой, чтобы умывать вам ноги. И, в полной мере осознав свою потребность омыться, станьте великими в умении прощать! Прощайте! Пусть ваши сердца станут щедрыми в прощении. Ведь это мера, коей нас самих будут измерять. Как ты прощал, так и тебя будут прощать: тебе воздастся той самой мерой. Не бойтесь прощать. Конечно, всех нас порой посещают сомнения… Но взгляните только на Распятие. На Кресте прощение нас всех. Не бойтесь, идя на риск, прощая, утешая. Если вы не имеете права преподать кому-то в конфессионале отпущение грехов, то, по крайней мере, попытайтесь стать такому человеку братом, который готов утешить, сопровождать; оставьте открытыми двери, чтобы этот человек имел шанс вернуться.

Я благодарю Бога за благодать священства. Мы все Его благодарим. Я благодарю Бога за вас, священников. Иисус любит вас! И еще я прошу, чтобы вы позволили Господу помыть вам ноги.

Владыка Иосиф: Умывание ног – это символический жест. В этом году, по решению Конференции епископов нашей страны, он опускается по соображениям предосторожности. Ни сегодня, ни в Великий Четверг я не буду вам мыть ноги, но позвольте это сделать Господу! Господь приближается сегодня к нам, как когда-то к Петру, чтобы омыть нас. Не будем же препятствовать Ему в этом!

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Кроме молитвы об освящении литургических масел и обновления священниками своих обетов Месса в Страстной вторник в Кафедральном соборе Новосибирска была ознаменована еще одним важным событием: воспитанник Санкт-Петербургской духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» Александр Хайдуков принял посвящение в аколиты и, в качестве чрезвычайного служителя Евхаристии, впервые в жизни раздавал верным Святое Причастие.

А по окончании службы миряне тепло поздравили своих пастырей с «профессиональным праздником» и каждому из них вручили по белой розе.



О главных моментах состоявшегося богослужения рассказывает фоторепортаж студии «Кана»: