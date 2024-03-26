Месса благословения елеев в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Месса освящения мира и елея, установленная церковным календарем на утро Великого Четверга, в Преображенской епархии традиционно служится в Страстной вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери.

Утром 26 марта на торжественной Литургии в Кафедральном соборе Преображения Господня предстоял Владыка Иосиф Верт. Правящему Архиерею сослужило почти всё епархиальное духовенство — ведь в этот день также отмечается «день священника», а пастыри публично обновляют свои данные при рукоположении обеты.

Кроме молитвы об освящении литургических масел и обновления священниками своих обетов Месса в Страстной вторник в Кафедральном соборе Новосибирска была ознаменована еще одним важным событием: воспитанник Санкт-Петербургской Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» Кирилл Зимин принял посвящение в аколиты и, в качестве чрезвычайного служителя Евхаристии, впервые в жизни раздавал верным Святое Причастие.



О главных моментах состоявшегося богослужения рассказывает фоторепортаж студии «Кана»: