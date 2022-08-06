Мэр Хиросимы процитировал Льва Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу 6 августа в Хиросиме, на ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: “На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье”», — сказал Мацуи (перевод по ТАСС).

Церемония ежегодно начинается в 8.00 (6.00 нск) в Парке мира – месте, которое 77 лет назад стало братской могилой для сотен жителей города. В начале церемонии члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возлагают венки к монументу памяти жертв, а в 8.15 – время, когда на Хиросиму упала атомная бомба, – объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей – символ мира на Земле.

Премьер Кисида заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться.

«Это – ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках. И это – моя клятва как премьер-министра из Хиросимы», — приводит его слова РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на церемонии назвал бессмысленным сценарий применения ядерного оружия. «Совершенно недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность ядерной войны», — сказал он.

Генсек ООН предложил мировым лидерам не прятаться от своих обязанностей и навсегда отказаться от возможности использования ядерного оружия.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».

В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих ядерным оружием.