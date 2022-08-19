Meeting в Римини 2022: «Любовь к человеку»

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил приветственное послание епископу Римини по случаю 43-го «Митинга дружбы народов», который будет проходить в этом итальянском городе с 20 по 25 августа. Передает русская служба Vatican News.

В 2022 году встреча посвящена 100-летию со дня рождения основателя движения «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione) монсеньора Луиджи Джуссани, и её главной темой является «Любовь к человеку». Обращаясь к участникам Митинга 1985 года, о. Джуссани говорил: «Христианство рождено не для того, чтобы основать религию – оно рождено как любовь к человеку. <…> Почитание человека, нежность к человеку, страсть к человеку, абсолютное уважение к человеку».

Иногда кажется, что история отвернулась от этого взгляда Христа на человека, пишет кард. Паролин, цитируя Папу Франциска: «Уязвимость времени, в котором мы живём, определяется тем, что многие не верят в возможность искупления, в руку, протянутую для помощи, в спасающие объятия, в любовь, возвращающую на путь истинный». Этот болезненный опыт одиночества многие пережили во время пандемии или когда были вынуждены бросить всё, чтобы спастись от насилия войны. В этих обстоятельствах притча о Добром самарянине обретает ключевое значение: по словам Папы на покое Бенедикта XVI, «люди в глубине души ждут, что самарянин придет к ним на помощь, что он склонится над ними, польет елеем их раны, позаботится о них и предоставит им кров. В итоге они знают, что нуждаются в милосердии и нежности Бога <…>, в спасительной любви, которая даётся безвозмездно».

Евангелие указывает на Доброго самарянина как на образец безусловной любви к каждому брату и сестре, которых мы встречаем в жизни. Это глубоко созвучно с темой Митинга в Римини, продолжает кардинал, уточняя, что речь идёт не только о великодушии: мы должны видеть Самого Христа в каждом страдающем или отвергнутом брате. Мы должны смотреть на любого человека с той же бескорыстной и безмерной любовью, с которой смотрит на нас Христос.

Это непросто делать в сегодняшнем мире, где одерживают верх эгоизм и корысть, и тем более, когда пандемия и война увеличила пропасть между теми, кто ищет помощи и теми, кто может её дать. Однако путь к братству никогда не был легким; он проходит через множество духовных пустынь, отмечает кардинал и вновь цитирует Папу Франциска: «Наша обязанность не заключается исключительно в делах или в программах по содействию и помощи; Святой Дух пробуждает не чрезмерный активизм, а, в первую очередь, именно внимание к другому, чтобы видеть его единым целым с самим собой. Это внимание любви служит началом для подлинной заботы о личности другого человека и, исходя из него, я желаю действенным образом искать для него блага» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199).

Притча о Добром самарянине показывает, что жизнь каждого из нас тесно связана с жизнью других людей, и что отношения с другим человеком являются условием для нашего личностного роста и плодотворности, продолжил кардинал. Даруя нам жизнь, Бог дал нам Самого Себя, дабы мы в свой черед отдавали себя другим, любя их как творения Божьи, созданные по Его образу и подобию, а значит наделенные неприкосновенным достоинством, посягать на которое никто не вправе. Папа Франциск, пишет кардинал, настойчиво призывает христиан к этой исторической задаче, ибо источником достоинства каждого человека является Евангелие Иисуса, воплощённое в жизнь христианской общины: «Если музыка Евангелия перестанет находить в нас отклик, мы утратим радость, проистекающую из сострадания, нежность, возникающую из доверия, способность к примирению, которая находит свой источник в умении всегда прощать друг друга. Если музыка Евангелия перестанет звучать в наших домах, на наших площадях, на наших рабочих местах, в политике и экономике, мы погасим мелодию, которая побудила нас бороться за достоинство каждого человека» (Папа Франциск, Речь на экуменической встрече в Риге, 24 сентября 2018 г.).

Завершая послание, кардинал Пьетро Паролин передаёт пожелание Святейшего Отца организаторам и участникам Митинга в Римини, дабы они приняли с открытым сердцем этот призыв, «продолжая сотрудничать со Вселенской Церковью на пути дружбы между народами, распространяя по всему миру любовь к человеку».