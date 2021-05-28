Майский молитвенный марафон завершится у иконы Марии, развязывающей узлы

Продолжается молитвенный марафон Розария, начавшийся 1 мая по инициативе Папы Франциска. В молитве об избавлении от пандемии принимают участие святилища во всем мире, а также приходские общины, различные группы и движения. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

26 мая в Ватиканских садах перед гротом Лурдской Богоматери молебен провели сотрудницы и пенсионерки ватиканских учреждений из ассоциации «Женщины в Ватикане», насчитывающей около 70 участниц. Это была первая «очная» встреча ассоциации с начала пандемии. Каждую тайну Розария сопровождал небольшой проповедью отец Федерико Ломбарди, духовный ассистент «Женщин в Ватикане».

31 мая состоится заключительная молитва марафона под предстоятельством Святейшего Отца. По этому случаю в Ватикан будет доставлен из Аугсбурга уникальный список особо почитаемой Папой иконы Девы Марии, развязывающей узлы. Образ Богородицы был написан немецким живописцем Иоганном Георгом Мельхиором ок. 1700 года. На нем Пресвятая Дева изображена с белой лентой с узлами, которую поддерживают два ангела, в обрамлении библейских сцен, символизирующих надежду, милосердие и победу над злом.

Во время молебна 31 мая будут возноситься прошения о развязывании пяти символических «узлов», связанных с пандемией. Первый узел – это израненные отношения, одиночество и безразличие, углубившиеся в этот период. Второй узел – безработица, особенно среди молодежи, женщин, отцов семейства и тех предпринимателей, которые пытаются защитить собственных работников.

Третий узел – драма насилия, прежде всего домашнего, и в первую очередь насилия над женщинами, а также насилия, вспыхнувшего в результате общественной напряженности вследствие кризиса. Четвертый узел относится к человеческому прогрессу, поддерживаемому наукой, и он должен быть развязан для того, чтобы научные открытия могли служить всем людям. Наконец, пятый узел касается пастырской работы: это мольба о том, чтобы поместные Церкви, приходы, оратории, пастырские и миссионерские центры вновь обрели энтузиазм и пастырское рвение.

Розарий завершится увенчанием иконы Девы Марии драгоценной короной, сделанной знаменитыми римскими ювелирами братьями Сави. В молитве примет участие группа детей, которые недавно приняли Первое Причастие в приходе Святой Марии делла-Гроттичелла в Витербо. Этот приход был первым в Италии, предоставившим свои помещения местным санитарным службам для вакцинации.