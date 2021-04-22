Май 2021: в святилищах всего мира будут молиться об окончании пандемии

В течение всего мая в 18 часов будет возноситься молитва Святого Розария. Инициатива исходит от Папы Франциска, который официально откроет богородичный молебен в первый день месяца и завершит в последний.

Каждый день месяца мая в тридцати святилищах, представляющих все страны мира, будет возноситься молитва Святого Розария об окончании пандемии COVID-19. Инициатива родилась из горячего желания Папы Франциска и была поддержана Папским советом по содействию новой евангелизации; её девизом стали слова из Книги Деяний святых апостолов: «Церковь прилежно молилась Богу». Духовное начинание охватит все другие святилища в мире, помогая им продвигать чтение Святого Розария среди верующих, семей и церковных общин.

Папа Франциск выступит на открытии богородичного молебна 1 мая и на его завершении 31 мая. Чтение Розария будет ежедневно транслироваться в 18 часов в прямом эфире официальных каналов Святейшего Престола.

Напомним, что начиная с 17 апреля возобновилась молитва Розария, транслируемая в прямом эфире в 12 часов с понедельника по субботу из Ватиканской базилики: её возглавляет кардинал Анджело Комастри, генеральный викарий Его Святейшества для Града Ватикан на покое и почётный архипресвитер Папской базилики Святого Петра. Этот полуденный молебен, укрепляющий надежду людей на Бога по ходатайству Матери Христа, начался в марте 2020 года, в начале первой волны пандемии. Теперь за ним можно следить в прямом эфире с веб-сайта Vatican News и на итальянском канале Ватиканского радио.



Источник: Vatican News