«Мария – первая ученица Иисуса». Катехеза Папы Франциска для общей аудиенции 5 марта 2025 года

Зал печати Ватикана опубликовал катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции 5 марта. Святейший Отец завершает юбилейный цикл размышлений о детстве Христа – нашей надежды, обращаясь к евангельскому эпизоду, когда двенадцатилетний Иисус остался в Храме без ведома родителей (Лк 2,46.48–50).

Мария и Иосиф в тревоге искали Его три дня. Этот случай показывает важный разговор Марии с Сыном и помогает осознать, как непросто ей было постигать тайну Христа. Папа Франциск напоминает ключевые моменты жизни Богородицы: посещение Елисаветы, рождение Иисуса в Вифлееме, бегство в Египет, ежегодные паломничества в Иерусалим. Когда Иисус начал публичное служение, Мария следовала за Ним вплоть до Голгофы, а после воскресения осталась в Иерусалиме, поддерживая учеников в ожидании Святого Духа.

На всём этом пути Богородица была «паломницей надежды» и первой ученицей Иисуса, подчёркивает Святейший Отец. Она родила и воспитала Сына, уповая на Божье Слово. Папа Бенедикт XVI писал, что Мария «поистине у себя дома» в Слове Божьем, её мысли и воля едины с волей Бога. Однако даже тесное единство со Словом не избавляло её от трудностей ученичества, отмечает Папа Франциск.

Потеря Иисуса во время паломничества в Иерусалиме стала для Марии и Иосифа настоящим потрясением. Они нашли Его в Храме, где Он беседовал с учителями Закона, и на упрёк Матери Иисус ответил просто: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2,49). Родители не поняли Его слов, отмечает Папа, ведь миссия Иисуса как Сына Божьего была выше их представлений.

«Родители хотят защитить драгоценное дитя под крылом своей любви, а Иисус, напротив, желает исполнить призвание Сына Небесного Отца».

В завершение наставления Святейший Отец напоминает о роли Иосифа как земного отца Иисуса и призывает верующих:

«Дорогие братья и сёстры! Подобно Марии и Иосифу, с надеждой в сердце последуем за Господом, Который не ограничивается нашими представлениями. Он открывается тем, кто ищет Его не в определённом месте, а в ответе любви на заботу Отца – в ответе любви, который и есть сыновняя жизнь».



Источник: русская служба Vatican News

На миниатюре — двенадцатилетний Иисус в храме (Дуччо ди Буонинсенья, 1308-1311)