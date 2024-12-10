Manos Unidas: 65 лет служения беднейшим

9 декабря Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами Постоянной комиссии Manos Unidas – испанской католической организации, направленной на борьбу с голодом, бедностью и недостатком образования в мире. Передает русская служба Vatican News.

Manos Unidas, основанная в 1959 году женским крылом «Католического действия» Испании в ответ на призыв ФАО, стремится устранить не только физический голод, но и «голод по культуре и Богу». Этот голод затрагивает миллионы людей, напомнил Епископ Рима.

«Думая о вашей работе, которая с чуткостью и силой женского гения искореняет бедствия, поражающие многие страны, я хочу обратиться к образу Матери Божией, которую мы почитаем в её Непорочном зачатии. Пресвятая Дева – Женщина в самом возвышенном смысле этого слова. Мы привыкли к маскулинной культуре, к тому, что женщина – не то чтобы домашняя собачка или кошка, но человек второго сорта. Не будем забывать, что именно женщины ведут мир вперёд и, как говорят некоторые, они главные. Это, конечно, хорошо. Но женщина, ведущая семью, народы, помогающая бедным, обладает богатой женской чувствительностью. С сердцем, укоренённым в Боге, Мария внимательна к нуждам своих детей, всегда готова прийти им на помощь и принести утешение Господа».

Папа подчеркнул, что борьба с голодом, бедностью и несправедливостью выполнима лишь при наличии христианского взгляда на человека, взгляда, основанного на Евангелии и социальной доктрине Церкви. Постоянная комиссия Manos Unidas призвана продолжать свою «прекрасную миссию волонтёрства и помощи», подражая Иисусу в делах милосердия и заботе о самых уязвимых и нуждающихся.

В преддверии Юбилейного года Святейший Отец пожелал делегатам быть паломниками надежды и вдохновляться временем Адвента, чтобы через служение другим созидать цивилизацию любви.