Манифест Папы Франциска: заражаться любовью, а не вирусом

Манифест Папы Франциска: заражаться любовью, а не вирусом

Июль 29, 2020

Корни нашей жизни – во Христе: именно отсюда проистекает сила для противостоянии сложным проблемам, которые ждут нас после пандемического кризиса. Об этом пишет Папа Франциска в предисловии к книге «Единство и надежда» под редакцией кардинала Вальтера Каспера и немецкого священника Георга Аугустина. Книга опубликована Ватиканским издательством LEV (Департамент коммуникации Святейшего Престола). Подробности передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

пишет, что эти глубокие богословские размышления способны возродить «новую надежду и новую », основанную на уверенности, что Господь всегда сопровождает нас и заверяет в Своей победе над смертью.

Мысли Святейшего Отца охватывают прошлое, настоящее и будущее человечества. Подобно внезапной буре, пандемия  затронула каждого, изменив семейную жизнь, работу и общественную деятельность, оставляя после себя смерть, экономические трудности, удалённость от Евхаристии и Святых Таинств.

Нынешняя драматическая ситуация показала уязвимость человека, его потребность в искуплении; она поставила под сомнение мнимые основы нашей жизни и поставила его перед «фундаментальными вопросами о счастье» и о «сокровище нашей христианской веры». Пандемия стала «временем испытаний и выбора, чтобы мы по-новому направили свою жизнь к Богу, – нашей поддержке и цели».

Папа Франциск призывает всех к солидарности и служению против «глобальной несправедливости» и безразличия. Чрезвычайная ситуация заставляет осознать нашу глубокую «зависимость от солидарности других и побуждает нас по-новому служить тем, кто рядом с нами»; все мы должны проснуться, чтобы «услышать крик бедняков и нашей тяжелобольной планеты».

Вспышка пандемии, отмечает Папа, совпала с периодом Пасхи, и именно отсюда исходит послание, дающее свет настоящему и будущему: манифест победы жизни над смертью. дарует нам надежду, уверенность и смелость, она укрепляет нас в солидарности и в братстве: «Опасность заражения вирусом должна научить нас иному типу ‘заражения’ – любви, которая передаётся от сердца к сердцу». Епископ Рима говорит о своей благодарности за многочисленные знаки готовности к спонтанной помощи и за героическую самоотверженность врачей, медперсонала и священников: «В эти недели мы почувствовали силу, которая исходила от веры».

Именно вере во Христа посвящена заключительная часть предисловия. Папа вспоминает «болезненный евхаристический пост»: многие христиане испытали его из-за прекращения публичных богослужений и экстренного решения транслировать Мессы через средства массовой коммуникации. Однако никакая виртуальная трансляция не может заменить реального присутствия Господа в Евхаристическом богослужении, подчёркивает Папа, делясь радостью в связи с возобновлением нормальной литургической жизни. «Присутствие воскресшего Господа в Его Слове и в Евхаристии подарит нам силы, необходимые для преодоления трудных проблем после кризиса». Обращаясь ко всему человечеству, Святейший Отец приводит слова  Господа Иисуса в ознаменование надежды на будущее: «Не бойтесь! Я победил смерть».

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