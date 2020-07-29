Манифест Папы Франциска: заражаться любовью, а не вирусом

Корни нашей жизни – во Христе: именно отсюда проистекает сила для противостоянии сложным проблемам, которые ждут нас после пандемического кризиса. Об этом пишет Папа Франциска в предисловии к книге «Единство и надежда» под редакцией кардинала Вальтера Каспера и немецкого священника Георга Аугустина. Книга опубликована Ватиканским издательством LEV (Департамент коммуникации Святейшего Престола). Подробности передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск пишет, что эти глубокие богословские размышления способны возродить «новую надежду и новую солидарность», основанную на уверенности, что Господь всегда сопровождает нас и заверяет в Своей победе над смертью.

Мысли Святейшего Отца охватывают прошлое, настоящее и будущее человечества. Подобно внезапной буре, пандемия COVID-19 затронула каждого, изменив семейную жизнь, работу и общественную деятельность, оставляя после себя смерть, экономические трудности, удалённость от Евхаристии и Святых Таинств.

Нынешняя драматическая ситуация показала уязвимость человека, его потребность в искуплении; она поставила под сомнение мнимые основы нашей жизни и поставила его перед «фундаментальными вопросами о счастье» и о «сокровище нашей христианской веры». Пандемия стала «временем испытаний и выбора, чтобы мы по-новому направили свою жизнь к Богу, – нашей поддержке и цели».

Папа Франциск призывает всех к солидарности и служению против «глобальной несправедливости» и безразличия. Чрезвычайная ситуация заставляет осознать нашу глубокую «зависимость от солидарности других и побуждает нас по-новому служить тем, кто рядом с нами»; все мы должны проснуться, чтобы «услышать крик бедняков и нашей тяжелобольной планеты».

Вспышка пандемии, отмечает Папа, совпала с периодом Пасхи, и именно отсюда исходит послание, дающее свет настоящему и будущему: манифест победы жизни над смертью. Пасха дарует нам надежду, уверенность и смелость, она укрепляет нас в солидарности и в братстве: «Опасность заражения вирусом должна научить нас иному типу ‘заражения’ – любви, которая передаётся от сердца к сердцу». Епископ Рима говорит о своей благодарности за многочисленные знаки готовности к спонтанной помощи и за героическую самоотверженность врачей, медперсонала и священников: «В эти недели мы почувствовали силу, которая исходила от веры».

Именно вере во Христа посвящена заключительная часть предисловия. Папа вспоминает «болезненный евхаристический пост»: многие христиане испытали его из-за прекращения публичных богослужений и экстренного решения транслировать Мессы через средства массовой коммуникации. Однако никакая виртуальная трансляция не может заменить реального присутствия Господа в Евхаристическом богослужении, подчёркивает Папа, делясь радостью в связи с возобновлением нормальной литургической жизни. «Присутствие воскресшего Господа в Его Слове и в Евхаристии подарит нам силы, необходимые для преодоления трудных проблем после кризиса». Обращаясь ко всему человечеству, Святейший Отец приводит слова Господа Иисуса в ознаменование надежды на будущее: «Не бойтесь! Я победил смерть».