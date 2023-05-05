Мальтийский орден избрал нового великого магистра

Канадского адвоката Джона Данлэпа избрали новым великим магистром Мальтийского ордена, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на REGNUM и ANSA.

Отмечается, что 66-летний канадец Данлэп стал первым рыцарем из-за рубежа, избранным главой Мальтийского ордена.

Его предшественник Марко Луццаго скончался в возрасте 72 лет 7 июня 2022 года. 15 июня Данлэпа назначили местоблюстителем великого магистра – временным главой ордена.

Джон Данлэп родился в Оттаве в 1957 году, изучал право в Канаде, Франции и Италии. С 1993-го работал адвокатом в юридической компании в Нью-Йорке, специализируясь на иммиграционном и корпоративном праве. С 1997-го – юрисконсульт постоянной миссии Святого Престола при ООН. В Мальтийский орден вступил в 1996 году. В 2004-м принес временные обеты, в 2006-м избран первым регентом субприората Богоматери Лурдской в Нью-Йорке. В 2008 году принес вечные обеты, став первым американским членом Мальтийского ордена. В 2009-м избран членом Высшего совета на пятилетний срок, переизбран в 2014-м и 2019 годах.

Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты – одновременно католическая религиозная организация, высшие чины которой приносят обеты бедности, целомудрия и послушания, и субъект международного права, имеющий дипломатические отношения с другими государствами.

После отставки Великого магистра Мэтью Фестинга в 2017 году началась работа над конституционными реформами в Мальтийском ордене. По мнению Папы Франциска, в результате реформ должна повыситься роль простых братьев – не «полных» рыцарей – в управлении орденом.