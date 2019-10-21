Маленькое паломничество одного дня (Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь) +ФОТО

Рассказывает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина (Москва):

Поездка в Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь – тот, что расположился в Истринском районе Московской области и именуется в народе не иначе как «Новый Иерусалим», – относилась к числу тех, к которым специально не готовишься: их тебе просто предлагают, а ты не отказываешься. Знаменательно, что само это место хорошо знакомо мне с детства: в советское время недалеко от него находился пионерский лагерь, и мы, дети, часто отправлялись туда на прогулки, которые именовались «за территорией». В то время монастырь был закрыт, а его территория состояла под так называемой «охраной государства», то есть пребывала в полном запустении. Наше нынешнее маленькое паломничество в Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь организовал для нас отец Матеуш.

Рано утром мы пришли на Святую Мессу в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, и здесь, в тишине храма, на меня неожиданно нахлынули воспоминания. Я вдруг увидела прекрасный вид, открывающийся с пригорка, на котором мы часто останавливались перед тем, как с веселым криком бежать вниз к небольшой, но очень холодной речке Истре и дальше к лесу. Здесь, стоя на этом холме, можно было увидеть и лес, и извилистую Истру, и стены монастыря с давно облупившейся штукатуркой. Как раз по этим стенам мы и бегали, играя в салки или прятки. Место наших игр именовалось «Новым Иерусалимом», но нам это название мало что говорило. Нам не рассказывали его историю, да, по правде говоря, мы ею и не интересовались, скорее нас завораживали «страшные истории» о призраках, которые якобы обитали в закоулках заброшенного монастыря, а также различные спецэффекты, за которыми мы наблюдали издали, когда территорию древнего храмового комплекса превратили в киносъемочную площадку. Значительно позже, уже будучи взрослой, я узнала, что Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь был основан в 1657 году патриархом Никоном, пожелавшим создать под Москвой некий «духовный аналог» святых мест Палестины, в связи с чем он переименовал реку Истру в Иордан. Теперь, когда я, сидя в тишине храма, столь ярко и отчетливо увидела «картинки из детства», то была немного удивлена: я даже не думала, что моя память сохранила их для меня.

Потом последовала непродолжительная поездка на электричке от станции Тушинская до станции Новоиерусалимская, занявшая чуть больше часа, и мы оказались на платформе, на которой как бы замерло время: вот старенький полустанок, привокзальная площадь с ветхим зданием вокзала, лотки торгующих саженцами и осенним урожаем яблок и тыкв, тут же остановка пригородных автобусов и тот самый запах пончиков из детских воспоминаний, и дома, построенные еще в советскую эпоху, несколько обшарпанные, но еще вполне крепкие…

Мы начинаем движение к монастырю. Вот подвесной мостик, с которого открывается великолепный вид на весь монастырский комплекс: сейчас он виден как на ладони сквозь кроны деревьев, почти сбросивших листву. Внизу течет речка и кажется, что как раз она и не изменилась: всё те же берега, поросшие травой, всё те же склонившиеся к воде деревья… С каждым шагом мы подходим к стенам монастыря всё ближе и ближе, и моим глазам открываются те значительные измененения, которые произошли в последние десятилетия или даже годы: стены полностью восстановлены и побелены, их украшают новые изразцы… Мы продвигаемся вдоль одной из стен, оставляя позади две гостиницы, одна из которых построена в XIX, а другая – в начале XX века, однако та, что «помоложе», выглядит более «древней» благодаря архитектурному стилю. Гостиницы располагаются по правую руку, а по левую – здание церковно-приходской школы. Мы не входим в главные ворота, а идем к скиту, в котором некогда проживал весьма неординарный человек – патриарх Никон. Этот скит до середины XIX века именовался «отходной пустынью». У здания три этажа: на верхних двух располагаются часовни Богоявления и Апостолов Петра и Павла, а нижний занимают пекарня и маленькая комнатка, в которой непосредственно проживал Никон. Вместо кровати в ней помещается камень, и хоть он и изрядного размера, для человека столь крупного сложения, каким был Никон, он всё же был мал. Сразу за скитом засыпанная галькой дорожка ведет ко кресту и деревянному настилу, нисходящему к Истре – месту крещенских купаний. Здесь возвышается стенд, напоминающий верующим о правилах поведения во время погружения в воду и выхода из нее.

Постояв немного на берегу, мы возвращаемся к входу в монастырский комплекс, поднимаемся по лестнице, ступеньки которой слегка высоковаты, так что ступать по ним не очень удобно, проходим через ворота, а там узкая улочка выводит нас на широкую монастырскую площадь прямо к Воскресенскому собору, воздвигнутому в 1656-1685 гг. по образу Храма Гроба Господня.

Я вхожу в храм и удивляюсь парадоксу: снаружи собор кажется очень большим, а вот внутри он выглядит весьма тесным. Это из-за лабиринтов узких ходов, ведущих то к алтарю, то к «Гробу Господню», то к источнику со святой водой… В храме много, очень много народу: туристы, щелкающие затворами фотоаппаратов, делающие селфи на фоне иконостасов, толкущиеся около прилавков церковных лавок; верующие, пришедшие поставить свечи и помолиться; паломники, стоящие в очередях к Гробу Господню и за святой водой. Обойдя первый этаж, поднимаюсь наверх, чтобы «объять взглядом необъятное» и лучше понять, что где находится там, внизу, после чего спускаюсь вниз, в нижний храм, и еще глубже – в крипту. Здесь проходы становятся еще уже: передвигаясь по ним, едва не касаешься икон на стенах и горящих подле них свечей.

Я покидаю храм и поднимаюсь на стену – место наших детских игр. Высота стен Новоиерусалимского монастыря – около шести метров, а ширина – порядка трех метров. По всему периметру стен имеются бойницы, одни для стрельбы, другие – чтобы через них лить горячую смолу на головы атакующих. Но сейчас (как, впрочем, это было и раньше) с этих стен открывается превосходный вид как на сам монастырский комплекс, так и на бескрайние российские просторы, которые в последние десятилетия претерпели серьезные изменения: теперь ты не увидишь стареньких, слегка покосившихся деревенских домов, как это было в мои детские годы, а на их месте располагаются большие нарядные коттеджи и автострада с бесконечным потоком машин, движение которых отсюда, издалека и с высоты, выглядит очень медленным, и лишь речка Истра всё та же, с низкими, поросшими травой берегами.

Еще раз бросив взгляд на всё это великолепие, я спускаюсь вниз: наше мини-паломничество завершилось, нужно поспешить на электричку и возвращаться в Москву…