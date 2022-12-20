Лукашенко «впечатлен мудростью и прозорливостью» Папы Римского Франциска

Александр Лукашенко пригласил Папу Франциска и его представителей посетить Республику Беларусь и отметил совпадение позиций с лидером Католической Церкви о разрешении мировых проблем, пишет «Интерфакс».

«Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа», — цитирует слова поздравления белорусского президента с днем рождения Папы Римского Франциска пресс-служба главы государства.

Он также поблагодарил Папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия: «Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям».

Лукашенко отметил, что абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия.

«По-прежнему очень впечатлен Вашими мудростью и прозорливостью. Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались», — говорится в его поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что и Белоруссия, и Святейший Престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса: «Не теряю веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе».