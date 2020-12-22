Лукашенко поручил найти решение ситуации с архиепископом Кондрусевичем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко из уважения к Папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с находящимся в Польше и не имеющим возможности вернуться в Белоруссию монс. Тадеушем Кондрусевичем. Об этом во вторник, 22 декабря, в ходе общения с журналистами сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

«Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании Гуджеротти — с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича», — рассказал Макей.

По словам министра, «исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений», Лукашенко счел возможным пойти навстречу просьбе понтифика и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов».

«И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с митрополитом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — отметил Макей.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет страны ранее признал его белорусский паспорт недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши.