Латвия: на Рождество в церквях ограничат количество верующих

Во время рождественских богослужений в местах проведения любых религиозных мероприятий одновременно может находиться количество людей, не превышающее 20% максимального числа посетителей, которых может вместить конкретное помещение.

Как сообщает Министерство юстиции, на каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв. м площади.

Агентство LETA со ссылкой на Минюст Латвии сообщает, что Министерство уважает закрепленное в Конституции право на свободу религии, но в то же время призывает все религиозные организации публично информировать прихожан об ограничениях и ответственно относиться к введенным правилам.

В Минюсте пояснили, что религиозные организации также должны сотрудничать с Госполицией и другими организациями для обеспечения общественного порядка и требований эпидемиологической безопасности.

Минюст призывает жителей наблюдать за рождественскими богослужениями дистанционно, для этих целей из средств фонда для непредвиденных случаев 17 декабря было выделено 44 528 евро.



Источник: Благовест-инфо