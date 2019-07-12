Латеранские соглашения: дальновидный и реалистичный выбор

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин написал предисловие к книге «90-я годовщина Латеранских соглашений», опубликованной Ватиканским издательством LEV под редакцией Папского комиссии исторических наук. Книга содержит материалы круглого стола, который проходил 12 февраля этого года в Папской Тевтонской коллегии; читатели могут ознакомиться с многодисциплинарным исследованием этих исторических договорённостей, а также событий начала XX века, связанных с их подготовкой.

В предисловии, озаглавленном «Латеранские соглашения: дальновидный и реалистичный выбор», Госсекретарь Ватикана пишет:

«Девяносто лет прошло с 11 февраля 1929 года, когда в Латеранском дворце были подписаны одноимённые соглашения. Это событие, должным образом отмеченное Папской комиссией исторических наук, безусловно, не сводится к одному лишь удачному эпизоду в отношениях между Святейшим Престолом и Итальянским государством, хотя подписание Договора и Конкордата официально ознаменовало решающий этап в истории этих отношений, до того момента носивших довольно противоречивый характер. Латеранские соглашения имеют гораздо большее значение, поскольку они благополучно завершили так называемый ‘римский вопрос’ и позволили Папе Римскому и Святейшему Престолу исполнять их собственную универсальную духовную миссию при необходимой полной свободе и независимости от какой бы то ни было политической силы.

Многочисленные исторические исследования и публикации, появившиеся в течение этих почти ста лет, справедливо высветили сложность ситуации, в которой оказались Пий XI и его государственный секретарь кардинал Пьетро Гаспарри. Святейшему Престолу нужно было найти решение, которое позволило бы Папе Римскому восстановить полный суверенитет, хотя бы на территории чуть более чем символической, которая бы не подлежала Закону о гарантиях, в одностороннем порядке провозглашенному Итальянским государством 13 мая 1871 года. Несмотря на то, что территориальный суверенитет Папы Римского над Государством Градом Ватикан был сведён к минимуму, он имел решающее значение, – среди прочего, для защиты людей, находившихся по политическим причинам в розыске со стороны фашистского режима до и во время Второй мировой войны. Кроме того, с подписанием Латеранских соглашений Святейший Престол вновь занял своё законное место в согласии народов и закрепил уже фактически признанный статус субъекта международного права и возможность полноценного участия в различных международных переговорах.

Кое-кто из ностальгирующих хотел бы, чтобы Папе Римскому был предоставлен суверенитет над некой масштабной территорией, однако Пий XI проявил мудрость, выбрав минимальное решение. Латеранские соглашения являются частью интенсивной дипломатической деятельности Папы Ратти, которая нашла выражение в договорённостях со значительным числом стран: они были направлены как на благо поместных Церквей, их пастырей и верующих, так и на плодотворное сотрудничество с гражданскими властями ради блага народов. Пий XI по праву назван «Папой миссий», и это отчасти объясняется возможностью полномасштабной деятельности на международной арене.

Самый деликатный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, уместно ли было подписывать договор с Италией, управляемой фашистским режимом, не сомневаясь, что подобное соглашение пойдёт на пользу этому режиму. Пий XI и кардинал Гаспарри полностью осознавали, что именно было поставлено на карту. Оба прекрасно понимали, что фашизм только выиграет от соглашения, а также знали, что немало католиков – и среди них некоторые кардиналы – выступят против любой договорённости с режимом, равно как и различные экспоненты внешнеполитического мира.

Несмотря на свою неуверенность в продолжительности соглашений, закреплённых 11 февраля 1929 года, Пий XI и его госсекретарь остановились на этом шансе, предложенном историческим контекстом момента. Оба они хотели содействовать общему согласию с Итальянским государством и поэтому не поддавались никаким соображениям и оговоркам – хотя и вполне понятным – относительно последствий этого соглашения в условиях конкретного политического периода: они намеревались внести прочный и органичный порядок в отношения между государством и Церковью в Италии. Пий XI был человеком дальновидным и реалистичным, о чём свидетельствует история последних девяноста лет. Более того, Латеранские соглашения были включены в Конституцию Итальянской Республики, о чём свидетельствует её Седьмая статья.

Кроме того, принимая во внимание нововведения Второго Ватиканского собора для Святейшего Престола, а для Италии – необходимость гармонизации соглашений с республиканской конституцией, Конкордат представил доказательство своей способности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, о чём свидетельствует договор, подписанный на Вилле Мадама 18 февраля 1984 года.

Эти страницы – с помощью междисциплинарного изучения Латеранских соглашений и условий их разработки – позволяют лучше понять плодотворное сотрудничество между Церковью и государством в Италии XXI века ради общего блага».

Источник: Vatican News